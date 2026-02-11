男子初の快挙へぶっちぎりの首位通過！モーグル堀島行真に地元メディア驚嘆「完全に支配」「主役はホリシマ」【冬季五輪】

堀島自身も「メダルも狙える得点だと思っている」と手応えを感じていた(C)Getty Images

ミラノ・コルティナ五輪のフリースタイルスキー男子モーグル予選が現地時間2月10日に行われた。日本の堀島行真が85.42点をマークし、トップで予選通過。同種目で日本男子初となる金メダル獲得へ向け、見事なスタートを切った。

13番目の登場となった堀島は、最初のエアで「ダブルフルツイスト」、第2エアで「コーク1080」を試み、いずれも綺麗に決め、ターンもキレと勢いを最後まで保ったままフィニッシュ。ガッツポーズをみせるなど、そのアクションからも手応え十分であることが伝わるパフォーマンスとなった。得点はこの日の最高となる85.42点をマークした。

予選通過を決めた後のインタビューでは、「今の得点はメダルも狙える得点だと思っている」と自信を覗かせており、さらに、「失敗しても予選の2回目があると思って、心にも余裕を持ちながら攻めることが出来た」と心境を明かしている。

この日の堀島の滑りは海外でも絶賛されている。開催地であるイタリアのスポーツメディア『OAsports』では、「フリースタイルスキー・モーグル男子の予選がリビーニョで行われ、初日の幕開けを飾り、主役となったのはイクマ・ホリシマだった。日本のホリシマは予選第1セッションで他を圧倒し、完全に支配した」と伝えた。さらに同メディアは、「このセッションで唯一、象徴的な80点の大台を超えた選手となった」と高得点であることを強調している。