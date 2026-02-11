アメリカの富豪・エプスタイン氏をめぐる性的搾取事件。その膨大な捜査資料「エプスタイン・ファイル」の公開により、いまイギリスの王室と政治の中枢が未曾有の激震に見舞われています。一連の疑惑と、退陣論まで浮上している政権の現状をまとめました。



■エプスタイン・ファイルとは

少女買春の罪などで起訴され、2019年、勾留中に死亡した、アメリカの富豪・エプスタイン氏。先月30日にはアメリカ司法省が、エプスタイン氏の事件に関する300万点を超える資料を新たに公開しました。これまでにトランプ大統領やビル・ゲイツ氏など、著名人らとの交流が明らかになっていて、世界中に波紋を広げています。



■イギリス王室にも疑惑が波及

こうした中、イギリスを震撼させたのが、チャールズ国王の弟・アンドルー元王子に関する資料です。BBCなどイギリス主要メディアは、アンドルー元王子が、地面に横たわる女性の上に四つん這いになっている写真が資料の中にあることを報じました。アンドルー氏は一貫して疑惑を否定していますが、以前からエプスタイン氏との関係が問題視されていて、去年には、イギリス王室がアンドルー氏の「王子」の称号と栄誉を正式に剥奪しています。

■元王子に新たな疑惑

さらにBBCは今月8日、アンドルー氏がエプスタイン氏に機密情報を漏えいしていたという、新たな疑いがあることを報じます。イギリス王室は、警察がアンドルー氏に対し捜査を進めた場合、捜査を「支援する用意がある」と発表する事態に。またチャールズ国王が「深い懸念を抱いている」ことも明らかにしています。

国王の実の弟に「公職における不正行為」という疑惑が向けられ、イギリス王室にとって極めて異例の事態に陥っています。

■疑惑は政界にも飛び火…イギリスの前駐米大使も

さらに、与党・労働党の重鎮であるマンデルソン前駐米大使が、イギリス政府の機密情報などを漏えいしたとみられるメールや“パンツ姿”の写真も、膨大な資料の中にあったことが明らかに。今月3日にはロンドン警視庁が捜査を開始するとともに、マンデルソン氏は疑惑を否定するも、議員辞職に追い込まれました。

■首相にも矛先が向く事態にー

この事態で、矛先が一転して向いたのがスターマー首相です。スターマー首相は2024年にマンデルソン氏を駐米大使に任命した張本人。任命責任を厳しく問われたのです。イギリスメディアによりますと首相官邸側は「マンデルソン氏は疑惑を隠蔽し、エプスタイン氏のことをほとんど知らないとスターマー首相に伝えていた」としています。

■スターマー氏は続投強調も…ダメージ深く

スターマー首相が「マンデルソン氏のウソを信じて任命したことをおわびする」と謝罪して事態収拾を図りましたが、8日にはスターマー首相の右腕である首相補佐官、翌日には官邸の広報部長が相次いで辞任する事態に発展。身内であるスコットランド労働党の党首からも「混乱を招いた事態の責任を取って辞任すべきだ」と迫られます。スターマー首相は10日、「任務を放棄することはない」と辞任を否定していますが、政権へのダメージは深く、求心力の低下が懸念されます。

海の向こう側で公開された膨大な資料は、イギリスの権威と政治の足元を揺るがしています。事実関係の解明とともに、任命責任をめぐる厳しい追及は今後も続く見通しです。