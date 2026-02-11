フィギュアスケート男子シングルに出場する鍵山優真選手が前日練習に参加しました。

鍵山選手は「自分に集中できてるゾーンに入れてるなという感覚はすごく感じていて、ジャンプもいつもよりスラスラ決めるのでちょっとびっくりしている」と現在の状況を明かします。

目標に関しては「ショート・フリーともに、自分の持てる全てを出し切って、感動させられるような、そして自分も感動できるような演技をするのが一つの目標。団体戦でショートプログラム、まだまだ伸びしろあるなって感じられたので、110点近くは狙っていきたい。ショート・フリー合わせて自己ベスト更新できるように、そこも1つ目標として頑張りたいと思います」と明かしました。

鍵山選手は「オリンピックの舞台で守りに入るという気持ちは一切ない」と意気込みます。

「フリップを含めて自分が今できる技術をショート・フリーで出し切りたいという思いが強かった。フリップの調子がいい悪いに限らず挑戦することに意味があると思うので4回転という形で締め切っていい形に出来ればと思います」と力強く語りました。