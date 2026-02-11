建国記念の日のきょうは、太平洋側も含めて全国的に久しぶりのまとまった雨となりそうです。というのも、きょうは前線を伴った低気圧が日本の南を通過します。そのため、記録的に雨が少なくなっている太平洋側でも広く雨となるでしょう。特に沿岸部はザッと強く降る時間帯があり、南よりの風も強まって横殴りの雨となる所もありそうです。

また、多くの地域で雨となりますが、内陸や山沿いでは雪の所もある見込みです。関東地方には朝から雨雲がかかり始め、午前を中心に本降りの雨となるでしょう。午後は次第に雨雲が抜けて、天気は回復に向かう見込みです。九州や四国、近畿、東海なども、午後は晴れ間の出るところがありそうです。

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌： 2 ℃ 釧路： 5 ℃

青森： 5 ℃ 盛岡： 7 ℃

仙台： 9 ℃ 新潟： 6 ℃

長野： 7 ℃ 金沢： 8 ℃

名古屋：12℃ 東京： 8 ℃

大阪：11℃ 岡山：12℃

広島：11℃ 松江： 9 ℃

高知：14℃ 福岡：12℃

鹿児島：14℃ 那覇：21℃

日中天気が回復する西日本を中心にきのうより気温が上がり、広島は5℃上がって11℃の予想。一方で東京はきのうより3℃下がって8℃の予想。雨がやんだ後も空気は冷たいままでしょう。

ただ、あす以降は南から暖かい空気が流れ込んできます。そのため、日に日に気温が上昇し、東京の15日（日）の最高気温は17℃。4月上旬並みと春本番の暖かさになりそうです。花粉も本格的に飛び始めそうですので、花粉症の方は早めの対策をお願いします。