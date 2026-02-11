ロッキーズは１０日（日本時間１１日）、オリオールズからＦＡになっていた菅野智之投手（３６）を１年５１０万ドル（約７億９０００万円）で獲得したことを発表した。ロ軍バッテリー組のキャンプインが１２日（同１３日）に迫る中で、滑り込みでの合意となった。

３月の第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）にも選出されている菅野のメジャー２年目はロッキーズで迎えることになった。昨季は、メジャー３０球団でワーストの１１９敗を喫し、借金は７６。７年連続でポストシーズン進出を逃し、４年連続地区最下位、３年連続１００敗以上と苦しんでいる。

投手にとってはかなり厳しい環境だ。ロッキーズのコロラド州デンバーの本拠地・クアーズフィールドは、標高約１６００メートルの高地にあり、気圧が低いため空気抵抗が少なく、他球場に比べて打球の飛距離が約１０％伸びるとされている。打者にとってみれば他の球場に打球が伸びて本塁打の可能性が高くなる「打者天国」だが、マウンドに上がる投手にとってみれば「投手地獄」だ。

昨季、ロッキーズ投手陣が全１６２試合で浴びた本塁打は２５１本。メジャー３０球団でワーストだった。最も少なかったジャイアンツは１４３本。１・７５倍ほど多く打たれている計算になる。

被本塁打は、菅野の課題でもある。巨人で１５勝を挙げた２４年の被本塁打はわずか６本だった右腕だが、昨季は３３発を被弾。ア・リーグワーストの数字だった。メジャー屈指の強打者を相手に難しい環境となるが、立ち向かっていく覚悟はあるはずだ。