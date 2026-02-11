◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽フィギュアスケート 男子ショートプログラム（１０日、イタリア・ミラノ）

【ミラノ（イタリア）１０日＝富張萌黄】初出場の佐藤駿（エームサービス・明大）は８８・７０点だった。冒頭の４回転ルッツを成功したが、続く連続ジャンプは最初の４回転トウループで着氷が乱れ、後半が２回転トウループになった。後半のトリプルアクセル（３回転半）は決めた。演技後は胸の前で両手を合わせた。

日本が２大会連続の銀メダルを手にした８日の団体男子フリーで五輪デビューを飾った。最終滑走でプレッシャーのかかる状況だったが、「火の鳥」の曲に乗せ、冒頭の４回転ルッツなど、ジャンプをミスなくまとめた。自己ベストを更新する１９４・８６点をマークし、２位に入った。会心の演技だったが、米国のイリア・マリニンには５・１７点及ばず。団体金メダルを逃しキス・アンド・クライでは約３分間、顔を覆い悔し涙が止まらなかった。

鮮やかな五輪初演技だったが、直後に行われた表彰式では思わぬアクシデントが。表彰台の表面が保護されておらず、各国選手のスケートの刃が刃こぼれする事態が発生した。佐藤にも当然、大きな影響を及ぼした。団体から一夜明けた１０日朝には、佐藤を指導する日下匡力（ただお）コーチが表彰式に参加した７人全員の研磨を担当。それでも佐藤は１０日の公式練習後に「感覚がちょっと違う」ともらしていた。

今季はグランプリファイナル３位などの成績を残した。メダル候補として迎えた五輪。「個人でメダルを取りたいというのが、今の一番の目標。しっかりと団体以上の滑りができるように、個人でも頑張っていきたい」と力強く目標を語っていた。

５歳の時から競技を始めた佐藤。１４年ソチ五輪で羽生結弦さんのショートプログラムを見て、五輪を目指すようになった。昨季世界選手権からは、演技前に羽生さんの映像を見てからリンクに臨むようになった。お気に入りは１９年スケートカナダのフリー「Ｏｒｉｇｉｎ」。「全部好きだが、一番感動する。それを見ているとうまくいく」とジャンプなど、いいイメージを持って試合に臨めるという。憧れる羽生さんと同じく五輪メダリストになるべく、１３日のフリーも４回転ルッツを武器に戦い抜く。

◆佐藤 駿（さとう・しゅん）２００４年２月６日、仙台市生まれ。２２歳。埼玉栄高から明大に進学。５歳で競技を始める。１９年ジュニアＧＰファイナル優勝。２４年四大陸選手権２位。２４、２５年ＧＰファイナル３位。２５年世界選手権６位、全日本選手権２位。家族は両親。１６２センチ。