「セシウムはじつは無害？」…体内でも「無差別にガンマ線が飛び出す」放射性同位体以外は…。じつは、あまり知られていない「意外な活躍場所」

原子番号55「セシウム」

この世界を形作る構成要素「元素」。現在までに、なんと118種類の元素の存在が判明しています。

もちろん、私たちヒトの身体もまた、さまざまな元素からできています。そして、からだの中のちょっとした元素のバランスの乱れが、健康状態までをも大きく左右するのです。

そんな元素と人間の深遠な関係を主軸に、118の元素が織りなす物語を、『元素118の新知識〈第2版〉 』の編著者で、『生命にとって金属とはなにか』の著者でもある桜井弘氏に紹介してもらいましょう。

今回は、世界で最初に分光分析で発見された元素「セシウム」です。セシウムというと核分裂生成物の中に含まれているイメージが強く、2011年の福島第一原子力発電所事故の際も、ニュースなどでしばしば耳にした記憶のある方も少なくないでしょう。いったい、セシウムの何がどう危険なのでしょうか。その素性に迫ってみます。

＊本記事は、『 元素118の新知識〈第2版〉 』を再編集・再構成してお送りましす＊

はじめて分光分析で発見された「青」という名の元素

セシウムは1860年、ドイツの物理学者キルヒホッフ（電流に関する「キルヒホッフの法則」でも有名）と化学者ブンゼン（「ブンゼンバーナー」の発明者）によって鉱泉中より発見された。

彼らは、濃縮した鉱泉水の炎色反応の中に、それまで知られていたアルカリ金属（リチウム、ナトリウム、カリウム）化合物とは異なる2本の輝線スペクトルを見出した。分光器で観測した輝線スペクトルが青色だったことから、灰青色を意味するラテン語「カエジウス（caesius）」に由来し、 ブンゼンが「セシウム」と名づけた。

セシウムは分光分析（炎光分析）で発見された最初の元素であり、以後、この方法でいくつかの元素が発見された。金属セシウムは、1881年にドイツのセッテルベルクにより単離された。

主要鉱石はポルックス石（CsAlSi₂O₆）である。 紅雲母（リチウムを含む）にも含まれることから、 工業的にはリチウム（Li）製造の副産物として得られる。海水中や温泉中にも見出される。

ほとんどが+1の塩として存在し、代表的な化合物としてはCsX（Xはハロゲン）、ミョウバン類（CsM(SO₄)₂・12H₂O〈Ｍは+3の金属〉）などがある。

世界標準時を刻む「セシウム原子時計」

セシウムは全元素中で最も陽性が強い。すなわち、イオン化エネルギー（原子または分子から1個の電子を奪い、陽イオンになるときに必要とするエネルギー。イオン化電圧ともいう）や電子親和力（原子や分子が1個の電子と結合して陰イオンになるときに放出するエネルギー）が小さい。

したがって、光が当たると電子を放出しやすくなるため（光電効果）、銀（Ag）やアンチモン（Sb）などとの合金にして光電管の材料として使われる。

セシウムはさらに、現代のわれわれにとって非常に重要な役割を果たしている。

現在われわれが用いている時刻は、1958年1月1日零時の世界時を原点にして、セシウム原子時計による定義にもとづいて作り出された1秒を積み重ねていくことで決められている。

しかしセシウム原子時計は、2030年に想定されている国際単位系の秒の再定義においては、誤差が300億年に1秒程度といわれているストロンチウム光格子時計に置き換えられる可能性がある。

わずかでも危険な「放射性同位元素」

セシウムは動植物の組織にも微量に含まれるが、必須性は今のところ明らかではない。人体に対する中毒症状なども知られていない。

ただし、核分裂生成物の一つである放射性同位元素の¹³⁷Csは、壊変してγ線（ガンマ線）を出すため有害である。γ線は波長の短い電磁波で、波長が短いためにエネルギーが高い。α線（アルファ線。ヘリウムの原子核）やβ線（ベータ線。電子・陽電子）に比べてはるかに物質透過力が高く、この透過力を利用してがん治療などに用いられるが、誤って体内に取り込まれると、無差別にγ線が飛び出すため危険である。

¹³⁷Cs は、核爆発実験や原子力発電所事故によって生じる大量の核分裂生成物の中に含まれ、大気中で循環したあと、徐々に地上に降りてくる。2011年に起こった福島第一原子力発電所事故でも大量の¹³⁷Csが放出され、半減期が長いことから人体への影響が危惧されている。

人体に吸収されると、化学的性質がカリウム（K）に似ているため筋肉などに集まる。腎臓を経て体外に排出されるまで3ヵ月〜半年かかると考えられており、 その間、無差別に飛び出すγ線が体内被曝源となるため、たいへん危険である。

キノコによる高濃度の濃縮

植物は、必須栄養素であるカリウムと物理化学的性質の類似したセシウムを、カリウム輸送体によって競合的に土壌から取り込んでいる。

セシウムイオンは、土壌に含まれる粘土鉱物表面のフレイドエッジサイト（Frayed edge site）とよばれる部位の大きさと同じであるため、そこに吸着されて、土壌中ではほとんど移動しない。

そのため、カリウムイオンが多い自然環境中では、植物はセシウムイオンをわずかしか吸収しないが、放射性セシウムでは微量でも問題となってしまう。

1986年のチェルノブイリ原発事故以後、周辺の欧州地域では¹³⁷Csがキノコに高濃度に濃縮されていることがわかった。福島第一原発事故以降の東北地方でも、キノコへの¹³⁷Csの蓄積が問題となっている。

安定な¹³³Csも、同様にキノコに濃縮される。なぜキノコがセシウムを濃縮するのかはまだ明らかにされていないが、セシウムを取り込む量は種による違いが大きいことがわかってきている。

次回は、原子番号93「ネプツニウム」を取り上げます。

元素118の新知識〈第2版〉 引いて重宝、読んでおもしろい

〈国際標準の最新元素周期表〉に完全対応した「読む元素事典」の決定版。元素番号1番「水素」から118番「オガネソン」まで、「万物の根源」をなす全元素を徹底詳説！

【セシウムが第1号…分光学に熱狂した科学界】じつは、一部の物理学者が熱狂した…新発見の宝庫「スペクトル配列が、原子の内部を見る手段へと姿を変えた」、衝撃の瞬間