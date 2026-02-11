´Ý»³´õ¡Ö¤Þ¤µ¤«2¤Ä¤â¥á¥À¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æµ¢¤ì¤ë¤È¤Ï¡×¥¹¥¡¼¥¸¥ã¥ó¥×º®¹çÃÄÂÎ¤Çº£Âç²ñ2¤ÄÌÜ¤ÎÆ¼¥á¥À¥ë¡Ú¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¡Û
¡þ¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê2026Åßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ ¥¹¥¡¼ ¥¸¥ã¥ó¥× º®¹çÃÄÂÎ(Âç²ñ5ÆüÌÜ/¸½ÃÏ10Æü)
¥¹¥¡¼¥¸¥ã¥ó¥×º®¹çÃÄÂÎ¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿´Ý»³´õÁª¼ê¤¬¡¢¶¥µ»Ä¾¸å¤Ë´î¤Ó¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Á¡¼¥à¤Î1ÈÖ¼ê¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿´Ý»³Áª¼ê¤Ï1²óÌÜ97.0m¡¢2²óÌÜ97.5m¤òÈô¤Ó¡¢ÆüËÜ¤ÎÆ±¶¥µ»½é¤Î¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¸Ä¿ÍÀï°Ê¾å¤Ëµ¤¹ç¤ÎÆþ¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤Ç¤ÎÀï¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Àª¤¤¤Å¤±¤ë¥¸¥ã¥ó¥×¤Ï½ÐÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ë½õ¤±¤Æ¤â¤é¤¤¡¢Æ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¡£
º£Âç²ñ¤Î½÷»Ò¥Î¡¼¥Þ¥ë¥Ò¥ëÆ¼¥á¥À¥ë¤Î¼«¿È¤Ë²Ã¤¨¡¢ËÌµþ¸ÞÎØ¤Ç2¤Ä¤Î¥á¥À¥ë¤ò¤È¤Ã¤¿¾®ÎÓÎÍÐÒÁª¼ê¡¢Ê¿¾»¸ÞÎØÆ¼¥á¥À¥ë¤Î郄Íüº»ÍåÁª¼ê¡¢º£Âç²ñ¤ÎÃË»Ò¥Î¡¼¥Þ¥ë¥Ò¥ëÆ¼¥á¥À¥ë¤ÎÆó³¬Æ²Ï¡Áª¼ê¤È¡¢Á´°÷¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÇÄ©¤ó¤À¥Á¡¼¥à¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡£¡Ö¤¹¤´¤¯¿´¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤ò¼«¿®¤ËÊÑ¤¨¤ÆÈô¤Ù¤¿¡×¤ÈÃç´Ö¤Î»Ù¤¨¤òÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤¿¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ç´Ý»³Áª¼ê¤Ïº£Âç²ñ2¤ÄÌÜ¤Î¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¡£¡Ö¤Þ¤µ¤«2¤Ä¤â¥á¥À¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æµ¢¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¸½ÃÏ15Æü¤Ë¤Ï½÷»Ò¥é¡¼¥¸¥Ò¥ë¤¬³«ºÅ¡£¡Ö¤â¤¦1¸Ä¡¢¤¤¤¤¿§¤ò»ý¤Ã¤Æµ¢¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¥é¡¼¥¸¥Ò¥ë¸Ä¿Í¤â½¸Ãæ¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ß¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£