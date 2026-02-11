半導体受託生産の世界最大手、台湾積体電路製造（TSMC）が熊本県菊陽町の工場で最先端の半導体製造を検討している。

回路線幅3ナノメートル（ナノは10億分の1）相当の半導体で、実現すると国内での生産は初めてとなる。日本の半導体供給網の強化につながることを期待したい。

半導体は回路線幅が微細なほど性能が高い。TSMCは菊陽町の熊本第1工場で、12〜28ナノメートル相当の半導体を量産している。

3ナノメートルの半導体は建設中の第2工場で製造する計画だ。人工知能（AI）や自動運転のデータ処理に使われ、需要の伸びが見込まれる。これまでは台湾だけで作っていた。

半導体はあらゆる電子機器に欠かせない。第1工場に加え、最先端製品の生産拠点ができる意義は大きい。

TSMCの魏哲家会長兼最高経営責任者（CEO）は今月来日した際に「地域経済の成長にさらに貢献でき、日本のAIビジネスの基盤を形成できる」と述べた。半導体産業の集積が九州で一段と進む可能性がありそうだ。

日本はAI分野で海外に後れを取っている。政府はものづくりの強みを生かし、AIで自律的に動くロボットや機械の開発を推進する考えだ。

九州では安川電機（北九州市）がAIロボを開発している。3ナノメートルの半導体が調達しやすくなれば、こうした企業のプラスになり、新たな成長産業を生む契機となり得る。

半導体の供給網を強化するには、いくつかの課題を乗り越えなくてはならない。

まずは働き手の確保だ。人手不足は慢性化し、特に半導体産業が求めるエンジニアは人材獲得競争が激しい。

九州では産学官が連携して人材育成に力を入れている。教育プログラムの共有や指導者の交流をさらに進めたい。

環境への配慮も大切だ。半導体製造は大量の水と薬品を使う。熊本県では豊富な地下水が生活や幅広い産業を支えており、地下水の減少や工場廃水への懸念が根強い。

TSMCは地下水保全の努力を怠ってはならない。県民への情報公開にも積極的に取り組んでもらいたい。

工場周辺の開発、企業進出がもたらす急激な変化に戸惑う人は少なくない。熊本県による県民アンケートでは、TSMCの経済波及効果を「特に感じない」と答えた割合が4割を超えた。

TSMCと地場企業の関わりはまだ限られ、先端品となると取引は容易でない。関連産業の技術力向上が必要だ。半導体産業と地域が共存共栄できるように官民で知恵を絞りたい。

TSMCは政府が巨額の補助金を出して誘致した。熊本工場への投資額は当初計画よりも増える可能性が高く、追加支出を検討する。

半導体市場は変化の波が激しい。政府は常にリスクの見極めが求められる。