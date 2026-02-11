大分県日田市議会の議員定数等調査特別委員会（井上正一郎委員長、9人）は10日、現行の定数22を2削減し、20に見直すとした調査報告書を三苫誠議長に提出した。議員報酬については引き続き協議するとした。

旧郡部と合併した2005年の市の議員定数は、定数特例を適用し34（旧市26、旧郡部8）。その後、数度にわたって削減の取り組みがあり、15年から現行の22となっている。

昨年3月に設置された特別委は、これまでに15回の会合を行ったほか、昨年8月に「住みよい日田市」と「議会のいま」を考える市民懇談会も開催。議員定数と議員報酬を巡って議論を重ねてきた。

井上委員長は定数2減について「人口が6万人を切った市の規模と、議員のなり手不足などを総合的に勘案した」と説明した。一方、一部の委員からは「削減はなり手不足を加速させる」として、現状維持を求める意見も出たという。

報告書を受け取った三苫議長は「議会運営委員会に諮り、3月議会に条例改正案の上程ができるよう目指したい」と話した。市議会の議論を経た議員定数は、27年春の市議選から適用される予定。（床波昌雄）