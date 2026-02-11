熊本県が10日発表した2026年度一般会計当初予算案は、前年度当初比で905億3900万円（10・7％）増の9353億3600万円で過去最大となった。災害復旧など優先すべき想定外の支出もあり、歳出が膨らんだ。木村敬知事は就任した2024年度に策定した県政の運営方針「くまもと新時代共創」に沿う形で予算編成。「財源不足の厳しい中、災害復旧・復興と、県政発展につながる事業、次世代育成に力を入れた」と語った。

総額で116億円を盛り込んだ半導体産業支援の関連では、熊本都市圏の交通渋滞対策として、道路網整備や交差点改良、道路拡幅などに29億3600万円。森林や草原の維持などの地下水涵養（かんよう）や水質監視などの対策に45億6600万円（特別会計を含む）。周辺の農畜産業と共存するため、畜産農家への経営支援に草地や施設整備の経費として3千万円を充てた。

下水道や工業用水の施設整備費など特別会計の64億円、道路整備など25年度の繰り越し分も含めると、半導体産業支援関連は総額296億6千万円となる。

災害復旧について、330億円を計上した昨年8月に発生した大雨被害からの復旧事業の他に、20年の熊本豪雨関連では人吉市の青井地区土地区画整理（6億2千万円）や国道445号の拡幅（6億7800万円）などの121億円。

熊本地震に関しては、創造的復興の一環と位置付けた熊本空港アクセス鉄道に4億5千万円を充当。JR豊肥線肥後大津駅から空港までの設備建設と、運行開始後の維持管理を担う第三セクターへの出資金や設計費などを賄う。益城町の土地区画整理や県道熊本高森線の4車線化など（21億3200万円）も含めた額は88億円。三つの災害復旧の総額は540億円に上る。

26年度に公式確認70年の節目を迎える水俣病関連では、記憶の風化を防ぎ、正しい理解を広めるための取り組みに1億3600万円を計上した。

県営リブワーク藤崎台球場（熊本市中央区）に代わる新野球場の移転再整備と、県立総合体育館（同市西区）の跡地を予定する新アリーナ整備に向けた基本計画策定などの経費1億1300万円も盛り込んだ。

サイクルツーリズムの推進に12億3400万円を充てた。九州初となる国創設のナショナルサイクルルートへの指定を目指す天草地域の走行環境やサイクリストの受け入れ環境の整備、PR強化などの経費となる。

予算案の歳入は、県税が前年度当初比8・6％増の1780億円。国庫支出金は同14・3％増の1361億円。借金に当たる県債は、災害復旧事業の増加に伴い同8・4％増の889億円となった。

歳出は、人件費や扶助費などの義務的経費が5・8％増の4247億円で全体の45％を占める。投資的経費は21％の1931億円。

県は17日開会の県議会定例会に当初予算案とともに、97億6千万円を増額する25年度一般会計補正予算案を提案する。補正後の総額は1兆106億9700万円。1兆円を超えるのは22年度以来で5回目。過去4回も16年の熊本地震、20年の熊本豪雨と新型コロナウイルス感染症流行など、主に災害対応が要因となった。（藤崎真二）