長崎市は10日、総額2275億6千万円の2026年度一般会計当初予算案を発表した。人口減少によって地方交付税が約19億円減る見込みで、前年度当初予算から137億8千万円（前年当初比5・7％）の減額。鈴木史朗市長は記者会見で「極めて厳しい財政状況にある」として、市長の給与を4月から1年間10％削減するなど特別職計6人を対象とした条例案を2月議会に提案する。

主な新規事業は0歳児の医療費無償化に3922万円、市が米有力紙ニューヨーク・タイムズの「26年に行くべき52カ所」に選ばれたことを受けた訪日客誘致に2千万円など。

市債発行額は125億3170万円（同29・5％減）。残高は2518億5781万円で、市民1人当たり65万9千円の借金を抱えることになる。

収支不足を補うため、費用対効果の見込めない事業などを抜本的に見直し、約13億円の財源を確保した。内訳は、事業廃止27件、規模縮小25件。

市は、当初予算案を含む49議案を18日開会予定の市議会定例会に提案する。会期は18日〜3月12日で、一般質問は2月24〜27日。（貞松保範）