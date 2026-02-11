8日投開票された衆院選の長崎県内3選挙区では自民党が2議席を得て、国民民主党は1議席を死守した。今回の選挙結果を、選挙区の市町別得票や共同通信の出口調査を基に分析した。

1区 西岡氏 自民層も取り込む

1区は国民前職の西岡秀子氏が、次点の自民新人の浅田真澄美氏に約4万1千票の差をつけ、4連勝した。西岡氏は国民支持層の94・0％、中道改革連合支持層の76・2％を固めた。支持政党のない無党派層の61・9％に加え、自民支持層の33・5％も取り込んだ。

浅田氏は自民支持層の57・2％をまとめるにとどまり、他の支持層にも浸透できなかった。日本維新の会新人の山田博司氏、参政党新人の松石宗平氏、共産党新人の内田隆英氏は、所属政党の支持層以外への広がりを欠いた。

2区 加藤氏 島原半島を固める

2区は、自民前職の加藤竜祥氏が自民支持層の76・6％を押さえ、3選を決めた。父、寛治氏の時代からの地盤である島原半島の島原、雲仙、南島原の3市で、いずれも得票率が6割を超えた。

中道前職の山田勝彦氏は、中道支持層の85・4％を固め、無党派層の支持ではわずかに加藤氏を上回った。ただ、地元の大村市で9千票近く先行されるなど、選挙区内の9市町の全てで加藤氏にリードを許した。参政新人の高木聡子氏は苦しい戦いだった。

3区 金子氏 全市町押さえ圧勝

与野党一騎打ちとなった3区は、自民前職の金子容三氏が選挙区内の全11市町で、中道新人の田崎耕太氏の得票を上回った。金子氏の得票率は72・1％。8万票以上の大差で圧勝した。

金子氏は、自民支持層の92・9％を固めた。維新、国民、参政支持層からも7割以上の支持を集め、無党派層の72・1％も取り込んだ。田崎氏は、中道支持層の82・7％を固めたものの、無党派層を含め、支持が広がらなかった。（一ノ宮史成）