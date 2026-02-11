佐賀県唐津市で8日に開かれた「第66回唐津10マイルロードレース大会」（唐津市、佐賀陸上競技協会主催、西日本新聞社など後援）の高校男子10キロで優勝したのは、鳥栖工業高3年の今村仁選手（18）。2位を大きく引き離し、歴代5位となる好記録だった。2年生だった前回大会では、一つ上の先輩の背中を追いながら2位に入り、同校でワンツーフィニッシュを達成。最上級生の今回は引っ張ってくれる先輩がいないなか、「自分でレースをつくっていく意気込みで臨んだ結果」と振り返る。

小学生の頃から地元のマラソン大会で活躍。中学生になって陸上部に入り、本格的に長距離の練習を始めた。持ち味は「レース中の波が小さいこと」。普段から体調管理に気を配り、全体を見据えたペース配分を十分検討し、本番に臨んでいる。

この日は寒波に見舞われ、スタートから2〜3キロの地点まで強い向かい風が吹いていた。そこで考えたのが「前半はできるだけ体力の消耗を抑え、追い風になる後半まで力を温存する」という作戦。しかし、考えていたよりも風の抵抗が大きく、コース中盤の虹の松原に入るまでに「想定以上の体力を使ってしまった」という。

それでも、前回大会で先輩の岩佐太陽選手と引っ張り合いながら走ったことを思い出し、冷静さを取り戻した。「ペースを落とさないことだけに集中しよう」。1人抜け出して先頭を走りながら、自分のベストを出すための体力の配分を考え直した。

結果は29分7秒。目標としていた28分台には届かなかったが、前年に岩佐選手が達成した記録より4秒早かった。明治大学に進学し、今も長距離を続けているという先輩に「『やってやったぞ』と報告しにいきたい」と笑顔を見せる。

自らも今春、駒沢大学に進学し、長距離を続ける予定だ。「岩佐さんとも競い合って、しっかり活躍できる選手になりたい」。次なる目標として、箱根駅伝での区間賞獲得を掲げた。（向井大豪）

県勢の主な成績は次の通り（100位以内、大会エントリーリストに基づく）。

【一般男子10マイル】（11）大園倫太郎（戸上電機製作所）48分32秒（34）河野大毅（佐賀大）52分11秒（45）山口晃良（鬼塚九里スポ協）55分37秒（49）山浦和人56分48秒（55）川崎康弘（鏡スポーツ協会）57分57秒（56）伊藤信雄（サムコ）58分7秒（58）末松功之（浜玉MC）58分43秒（60）白水洸貴（唐津市消防本部）59分53秒（62）百武智治1時間（63）井本喬士（大西工業）1時間2秒（64）中村貴寛（九電みらいエナジー）1時間21秒（67）堀和仁1時間45秒（70）小宮央（唐津市スポーツ推進委員）1時間2分35秒（74）白石貴義1時間3分59秒（75）久浦修児（大川体協）1時間4分19秒（77）金澤勝則1時間4分31秒（79）進藤亮作（浜玉MC）1時間4分54秒（83）渡辺結貴（同）1時間5分41秒

【女子10キロ】

（24）井手理沙子（佐賀大）39分32秒（26）渡辺唯（同）42分3秒（27）島内琴羽（同）43分32秒（28）吉田純梨（同）45分44秒

【高校男子10キロ】

（1）今村仁（鳥栖工）29分7秒（4）川副剛煌（同）29分37秒（7）下森実直（同）29分40秒（9）重藤開（同）29分40秒（12）高橋巧平（同）29分48秒（15）田代悠翔（同）30分1秒（23）渡邊来希（早稲田佐賀）30分17秒（24）地内爽流（鳥栖工）30分19秒（27）岩下瑛祐（白石）30分20秒（29）森山心翔（鳥栖工）30分24秒（35）杉平颯志（同）30分39秒（38）良永一馬（同）30分47秒（44）中村仁将（同）30分52秒（47）久富廉（同）30分59秒（55）山中唯颯（同）31分10秒（56）黒川裕斗（同）31分10秒（58）福島漱一（同）31分13秒（60）永田敦士（同）31分15秒（65）川邉孝志郎（同）31分19秒（67）鴨川正歩（同）31分20秒（71）吉富創司（同）31分25秒（73）村里裕輝（同）31分26秒（78）吉木涼真（同）31分29秒（83）佐藤優（同）31分41秒（87）岩田涼尚（同）31分44秒（88）土渕瑛大（同）31分46秒（92）河埜達樹（唐津東）31分53秒（93）西田修造（鳥栖工）31分54秒（95）宮崎愛大（白石）31分56秒（97）田中善（鳥栖工）31分58秒

【高校女子5キロ】（10）内野彩愛（佐賀清和）17分27秒（13）岩谷采音（白石）17分36秒（14）古賀結衣花（佐賀清和）17分38秒（19）宇野史栞（同）17分56秒（20）中島和奏（白石）17分58秒（31）加々良梨恋（佐賀清和）18分36秒（49）出島沙恵（唐津東）19分12秒（54）園田華麗（白石）19分22秒（58）市丸さやか（同）19分34秒（68）高山実桜音（佐賀清和）20分9秒（71）松尾帆花（唐津東）20分20秒

【高校男子5キロ】（6）小野逢太郎（白石）15分58秒（19）坂田虎之輔（同）16分28秒（41）花本獅史丸（鳥栖工）17分44秒（49）田島蒼介（佐賀工）18分23秒（56）平野太一（有田工）19分10秒（59）川久保優星（伊万里実業）19分59秒

【一般男子5キロ】（2）中里嘉宏（浜玉MC）16分50秒（6）成尾弘志（鬼久里）19分22秒（7）金子謙一19分24秒（9）松岡宗鶴（おかげさまのお寺 松山）20分9秒（10）永尾茂之20分24秒（11）恒松達也20分29秒（17）堤正太郎（九州大）24分18秒（19）草場勲（山内マラソンクラブ）26分6秒

■向かい風の影響大きく 唐津市陸上競技協会理事長 山口 一誠氏

【講評】

今年の大会は往路の向かい風の影響が大きかった。特に、虹の松原の手前にある「松浦橋」を渡るときには周りに建物がなく、選手たちがもろに強風にさらされることになった。

女子10キロで優勝した斎藤みう選手（パナソニック）の記録は32分21秒。今の彼女の勢いから考えると、風がなければ日本記録を更新できていたかもしれない。高校男子10キロの今村仁選手（鳥栖工）も良い記録だったが、天候次第では28分台を出してもおかしくなかった。そうなれば同種目の歴代日本人トップになっていただろう。

一方、一般男子10マイルの記録は物足りなかった。せめて46分台の前半は出してほしかったところだ。良い記録が出れば有力選手の参加がさらに増え、全体のレベルも引き上がる。日本三大松原に数えられる虹の松原を走れることがこの大会の魅力。今後、実業団はもちろんのこと、青山学院大や中央大、駒沢大などの有力大学に対し、より積極的な参加を促していきたい。 （談）