佐賀県みやき町議選が10日、告示された。定数16に対し、現職12人、新人11人の計23人が立候補を届け出て、選挙戦に突入した。ふるさと納税制度のルール違反に伴う2年間の制度除外措置で町の財源が減る中、地域活性化や行財政改革、子育て支援など多様な政策を掲げ、論戦をスタートさせた。

党派別の内訳は自民党1人、参政党1人、公明党1人、無所属20人。性別では男性19人、女性4人。

期日前投票は11〜14日の午前8時半〜午後8時、町庁舎・防災センター1階の防災会議室で実施。投票は15日午前7時〜午後8時に町内8カ所で行われ、同9時から町コミュニティーセンターこすもす館多目的ホールで即日開票される。有権者数は2万1242人（9日現在、町選管調べ）。（前田絵）

■みやき町議選立候補者（定数16‐23、届け出順）

亀山 貴史31 IT事業開発業 無新

平野 達矢77 町議長 自現5

矢野 正信65 中原区長 無新

阿部 真美43 ［元］看護師 無新

長瀬 宣宏71 白石区長 無現1

武田 光邦77 町監査委員 無現1

目野さとみ67 党支部長 公現2

大石 安弘69 社福法人理事長 無現5

宮原 宏典84 土地改良区理事長 無現5

中山 瑞基28 ［元］建設会社員 無新

宮原 隆宏69 西尾区長 無新

松尾壮一郎35 ［元］病院職員 無新

益田 清75 ［元］食品会社員 無現5

牟田 秀文76 町副議長 無現5

北原 咲子53 高齢者サポート業 無新

西村健一郎48 中学校PTA会長 無現1

園田 邦広80 庭園管理士 無現5

末次 優35 柔道整復師 無現1

吉村 哲雄74 農業法人役員 無現1

小池 司53 警備会社員 無新

井上 清広73 ［元］陸自法務官 無新

松信 真冬55 党町政改革委員 参新

片山 英夫69 行政書士 無新