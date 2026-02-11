九州産業大造形短期大学部（福岡市東区）を今春卒業する2年生が、学びの集大成として手がけた作品を披露する卒業制作展が10日、福岡市中央区大濠公園の市美術館で始まった。入場無料。15日まで。

絵画や立体造形、写真、グラフィックデザイン、イラストレーションなどを学んだ約130人が出品。このうち写真専攻の赤嵜梢さん（20）は「私の喫茶店記録」と題したカラー写真9点を展示している。

赤嵜さんは、学生が地域のお年寄りの遺影用写真を撮影、提供する授業「遺影制作プロジェクト」を経験。そこから着想し、卒業制作は「歴史を感じさせる喫茶店」を題材とした。

今回の9点は福岡市や北九州市、春日市、名古屋市など各地の喫茶店を実際に訪問して店内で撮影した。カウンター内に立つ高齢の店主を中心とした作品が並ぶ。赤嵜さんは「近年、個人経営の喫茶店が減っている。撮影させていただいた各店も失礼ながら、いつかはなくなってしまうと思う。個性ある店内の様子と店主のポートレートを写真で残したかった」と話した。

開催時間は午前9時半〜午後5時半（入館は午後5時まで）。

（西山忠宏）