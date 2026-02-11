4月7日告示、同12日投開票の佐賀県有田町長選に、いずれも無所属新人で、学習塾経営の本土源太郎氏（50）と元町財政課長の鷲尾佳英氏（60）が9日、立候補すると表明した。町長選には、無所属新人で理容業の栗原繁氏（74）が立候補の意向を表明している。

本土氏は同町桑古場出身。和歌山大大学院を修了して2001年から町内で学習塾を経営、長崎国際大などで英語講師も務める。

教育を通じて25年間、子どもや学校と関わってきた経験から「さまざまな現場に切実な『痛み』がある。トップでないと何も変えられないと立候補を決めた」と説明。町長選に向けては、教師の負担軽減や役場業務の省力化などを訴え、有田焼や観光産業の支援については「英語の能力を生かしたトップセールスも進めたい」と語った。

鷲尾氏は同町白川出身。法政大卒業後に町役場に入り、商工観光課長、財政課長などを歴任した。

出馬を決意した理由について、昨年12月に発覚した町長による出張先でのセクハラ行為を挙げ、「失われた町の信頼を取り戻すため、トップが変わる必要があると思った」と述べた。基本施策は現町政を継承しながらも、活気あるまちづくりを進めるため、「中小規模の企業でも進出できるような工業用地を整備して、若い世代の雇用を生み出したい」と話した。

◇ ◇

この日、同日程で行われる町長選と町議選（定数15）の立候補予定者説明会が町西公民館であり、町長選は栗原氏を除く2陣営が出席。町議選には現職13、新人4の計17陣営が出席した。有権者数は1万5368人（1月26日現在、町選管調べ）。（糸山信）