福岡県飯塚市内の商業施設などを回り、集めたポイントに応じて商品券が当たる2度目の「GO！GO！いいづかスタンプラリー」が市内で開かれている。今回は対象地点を2倍近い31に増加。前回（昨年）は全スポットを回る「猛者」が多く、制覇者向けの応募枠を新設した。28日まで。

市が主催。各地点に置かれたQRコードをスマートフォンのカメラで読み取ると自動的にサイトが立ち上がり、ポイントがたまる。

新規対象地点は、12交流センターと各地に点在する銅像。勝盛公園（同市片島）にあるSLも加わった。ゆめタウン飯塚、イオン穂波ショッピングセンター、複合施設カホテラスには前回同様スポットを置く。周遊バス「まちなかおかいものゴー」車内にもQRコードはある。

1地点のポイントは50〜200ポイント。1200ポイント以上で応募でき1000円分の商品券か2000円分の電子マネーが抽せんでもらえる。全スポット制覇者は5000円の商品券が当たる。当選総数は125。

事務局は「飯塚の隠れたスポットを回り、お得にお買い物も楽しんで」。事務局＝0948（52）3244。

（金田達依）