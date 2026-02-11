佐賀美術協会や創元会の会員で、絵画サークルを主宰する豊福保夫さん（77）＝基山町＝が、画家としての歩みを振り返る個展をみやき町簑原の「風の館」で開いている。さまざまな形で影響を与えてくれた恩師らとの思い出をつづった文章と共に、人物や静物、風景を描いた油彩画を中心に約50点を展示する。観覧無料、15日まで。

「義務教育の美術の授業がさっぱり分からず、コンプレックスがあった」という豊福さん。高校で美術部に所属し、美術教師を目指そうと考えたが、家庭の事情で卒業後に就職。働きながら絵の勉強を続けた。

佐賀大で洋画家の久富邦夫さんの講義を聴講した際に描いたのは、白いワンピースを着た女性。筆致に勢いと力強さがあり「人物画に興味を抱いた20歳の思い出。こんな偉い先生に巡り合えていたのだと恐縮している」という文章を添えた。

椅子に腰かけて足を組む若い女性を描いた「赤いドレス」は、若くして亡くなっためいの面影を重ねた。七輪などを製造する窯があったJR田代駅（鳥栖市）付近の往時の風景や、筑後川の黒田の渡し場付近を描いた作品では、刺激を受けた芸術家たちとの交流を回想する。

喜寿を迎えた現在も「努力しないと指導はできない」と主宰する複数の絵画サークルで筆を握り、1週間で4〜5枚を描き上げる。「絵を描くと無心になれる。昨日の自分と比較して成長を感じられる高揚感がいい」と語り、「今の自分を形成している思い出に残る作品を集めた。劣等生だった人間の現在を見てほしい」と来場を呼びかけた。

開場時間は午前10時〜午後5時（最終日は午後3時まで）。（前田絵）