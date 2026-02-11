バスケットボール、Bリーグ2部（B2）福岡で特別指定選手としてプレーする早大3年のPG下山瑛司（21）が存在感を高めている。昨年12月末の加入後7試合で2度2桁得点をマークし、9日に照葉積水ハウスアリーナ（福岡市）で行われた岩手戦では第4クオーター（Q）だけで9得点。逆転勝利に貢献し、西地区5位に低迷するチームに勢いを与えた。

岩手戦で8点を追う第4Q開始直後。下山は2点シュートと3点シュートを続けて決めた。同点の終盤にはフリースローを2本とも成功。「緊張はあまりしないタイプ。こういう舞台に立てる楽しさやうれしさを表現できた」と胸を張った。

相手を置き去りにする速いドリブルが持ち味で、愛知・中部大第一高2年時に全国高校総体で初優勝。昨秋は早大の57年ぶりとなる関東大学リーグ制覇に貢献し、準優勝した全日本大学選手権ではアシスト王に輝いた。

福岡の福島監督は「物おじせず、ここぞというときにちゅうちょしない」と称賛。今季故障者が相次ぎ16勝20敗と不振の福岡だが、下山が出た試合は5勝2敗と不可欠な存在になっている。

今年1月末に初開催されたBリーグドラフトは108人が志望届を出し、11人が指名された。参加を見送った下山は「厳しい世界で狭き門。もっと決めきる力をつけないと」。シュート精度を磨く21歳にとって、B2プレーオフ進出を目指す福岡は貴重な成長の場になっている。 （末継智章）