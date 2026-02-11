◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック(大会5日目/現地10日)

スノーボード男子ハーフパイプ公式練習3日目を終えた平野歩夢選手が取材に対応。現在の状態について明かしました。

前回北京オリンピックで金メダルを獲得し、大会2連覇が期待される今大会でしたが、直前の1月ワールドカップで顔部と下半身部を強打。複数箇所の骨折や打撲の診断を受け、出場が危ぶまれていました。

驚異的な回復でオリンピックには間に合った平野選手でしたが、「ケガ明けでなかなか痛みとかある状態。練習の中でもやりきれない部分とか、痛みが出てしまうこともあって、それと戦いながら慎重にあまり無理せず滑っているような感じ。今合わせる段階ですけど、本番が近づいてきて。雪上も久々だったので、調整に時間がかかっているそんな感触ですね」と話しました。

特に股関節の骨盤を骨折したことが大きな影響があり、着地の負荷は相当なもの。それでもオリンピックに向けて、前向きな姿勢と熱い思いを貫いてきました。

ーーケガの瞬間はどう思いましたか？

「（ケガした瞬間は）やっぱ終わった〜と思いましたね。帰ってすぐ検査をして、2つの骨折と、ヒザもいまだに感覚がないような感じ。ケガの最初はヒザが2倍ぐらいのサイズになっていて、松葉杖や車いすの生活が続いた。そういう状況が目の前にあると、気持ちとか気合の問題ではなくなってくる。先が見えない感じが長く続いたというか。でも日に日に良くなることを考えて、何とか今滑れている状態ですけど、本調子ではないところはある。自分ができるベストを尽くすのみかなと思います」

ーーオリンピックに戻ろうとした理由は？

「戻れる可能性は0ではなかったので、1％でもあればこの場に足を運んで滑りたい気持ちが。そのまま終わるよりも、悔いなくやりきって、結果とか考えずに。チャンスがあればあきらめずにやり切りたいがあった。ギリ間に合ったのか、間に合ってないところは実際滑って思うこともある。そういう葛藤は今までと違う部分で、自分のカラダと対話しています」

ーー期待してもいいですか？

「見守ってくれれば一番それがありがたい。やれることしかやれないと思うので、可能性があればできる範囲で限界を乗り越えられる滑りをしたい。どこまでいけるかに懸けて頑張りたい」

本番のために、最後まであきらめず調整を行う平野選手。男子ハーフパイプ予選は現地11日に行われます。