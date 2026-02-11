グッズと見比べられて「全然顔が違う」…現役アイドルが赤裸々告白したリアルな“悩み”
女優でタレントのMEGUMIが出演する、テレビ朝日のバラエティ番組『MEGUMIママのいるBar』(毎週月曜26:17〜26:36)が、9日に放送された。
『MEGUMIママのいるBar』より (C)テレビ朝日
同番組は、MEGUMIがバーのママとして豪華なお客様とお酒を片手に恋愛・美容・仕事ここだけの話を語り合うトーク番組。
9日の放送には、ゲストにモーニング娘。'26から牧野真莉愛、岡村ほまれ、櫻井梨央、そしてトンツカタン・森本晋太郎を迎えてメイクやスキンケアについてMEGUMIにリアルな悩みを相談した。
牧野は、「自分でメイクするとかわいくない」という悩みを告白。過去にフェンシングの太田雄貴の娘から、グッズにプリントされた自身の写真と本人を見比べられ、「全然顔が違う」と言われたエピソードを明かした。
この悩みにMEGUMIが「何が違うか自覚しているか」と問いかけると、牧野は「最初の肌と陰影」と即答。これに対しMEGUMIは「塗りすぎているかも」と前置きしつつ、「ファンデーションは顔の中心部だけに、少ない量を広げてグラデーションにするといい」と具体的にアドバイスを送る。その的確さに、牧野は思わず「先生だ(ハート)」と感激していた。
『MEGUMIママのいるBar』より (C)テレビ朝日
同番組は、MEGUMIがバーのママとして豪華なお客様とお酒を片手に恋愛・美容・仕事ここだけの話を語り合うトーク番組。
9日の放送には、ゲストにモーニング娘。'26から牧野真莉愛、岡村ほまれ、櫻井梨央、そしてトンツカタン・森本晋太郎を迎えてメイクやスキンケアについてMEGUMIにリアルな悩みを相談した。
この悩みにMEGUMIが「何が違うか自覚しているか」と問いかけると、牧野は「最初の肌と陰影」と即答。これに対しMEGUMIは「塗りすぎているかも」と前置きしつつ、「ファンデーションは顔の中心部だけに、少ない量を広げてグラデーションにするといい」と具体的にアドバイスを送る。その的確さに、牧野は思わず「先生だ(ハート)」と感激していた。