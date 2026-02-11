ロッキーズは１０日（日本時間１１日）、オリオールズからＦＡになっていた菅野智之投手（３６）を１年５１０万ドル（約７億９０００万円）で獲得したことを発表した。ロ軍バッテリー組のキャンプインが１２日（同１３日）に迫る中で、滑り込みでの合意となった。

メジャー２年目を迎える菅野の新天地はロッキーズ。昨季はメジャー３０球団でワーストの１１９敗を喫し、借金は７６と沈んだ。同じナ・リーグ西地区には大谷翔平投手（３１）、山本由伸投手（２７）、佐々木朗希投手（２４）が所属して２年連続ワールドシリーズ制覇を果たしたドジャースが君臨。７年連続でポストシーズン進出を逃し、４年連続地区最下位、３年連続１００敗以上と苦しんでいる。

だが、菅野が今季ポストシーズンに進出する可能性が絶望的かというとそうでもない。ロッキーズはチーム再建中で今オフも目立った大型補強はなく、いきなりドジャース、ジャイアンツ、パドレス、ダイヤモンドバックスというスターがそろうチームを破ってポストシーズンに進出するとは考えにくい。

だが、菅野は１年契約。メジャーでは例年、７月下旬から８月上旬に設定されるトレード期限（今季は８月３日）で、売り手と買い手にはっきりと分かれる。ポストシーズン進出が厳しくなったチームは残りの契約期間が長くない選手をトレードで放出し、ポストシーズン進出やワールドシリーズ制覇を狙う球団から数人の若手有望株を獲得し、チームの数年後を見据えたトレードが行われる。

前半戦で先発として結果を残せば、１年契約の菅野がトレード候補となることは間違いない。８月以降は強豪チームに移籍して頂点を狙うメンバーに加わることは十分に考えられる。