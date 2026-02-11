「東京新聞杯・Ｇ３」（１０日、東京）

積雪による２日間の順延も何のその。円熟期を迎えた２番人気トロヴァトーレが、力強い末脚で重賞２勝目を獲得した。

五分のスタートから、慌てず騒がず中団やや後ろを確保。直線はあいたスペースを逃さず外へ。鞍上のゴーサインに応えるように抜群の伸びを披露し、前を一気にのみ込んだ。ルメールは「３、４角くらいからハミを取って、外に出してからはいい反応。ゴールまでよく伸びてくれた」と手放しで褒めたたえた。

昨年４月のダービー卿ＣＴで重賞初制覇を果たしたものの、その後は思うような成績が残せず。近況はダートに挑戦するなど陣営は試行錯誤を続け、得意の芝マイル戦で久しぶりの勝利を手にした。鹿戸師は「強い競馬だった。課題だった折り合いも良くて大人になった。この後は１度（ノーザンＦ）天栄に戻しますが、力をつけていますからね。次はオーナーと相談してですね」と明言は避けたが、見据える先はさらなる大舞台だ。

新馬戦を含め、これまでの全１５戦で半分を超える９鞍に騎乗するルメールが「きょうはすごくいいパフォーマンスだった。初めての反応だったし、この感じならＧ１でも通用する」と、その成長に目を細めた。ダービーを制した偉大な父レイデオロとタイプは違うが、マイル路線で父のような大仕事を狙う。