「サウジＣ・Ｇ１」（１４日、キングアブドゥルアジーズ）

歴史を動かすのはこういう人なんだろうな−坂井瑠星騎手への取材を通して強くそう感じた。関わる全ての人々の思いを一心に背負い、手綱を取った昨年のＢＣクラシック。９頭中８頭がＧ１ホースという“超”がつく豪華メンバー。そんななかで大偉業を成し遂げた。

ゲートを切ると手綱を動かし、好位を奪取。ペースメーカーとなったコントラリーシンキングの後方で呼吸を合わせる。３角で早めに先頭へ。歩を進めるごとに増す脚さばきの重み、うなるような手応え。直線でリードを取ってからは「粘れ…粘れ…」と思わず声が出た。大外から矢のように飛んできたシエラレオーネの猛追にヒヤッとしたがフォーエバーヤングの底力には敬意しかない。

まさに“デルマーの奇跡”。高く険しい米国の壁を破った瞬間だった。最高の相棒を勝利へと導き、「やっぱりアメリカで勝ちたいという気持ちは強かった。ましてやそれがＢＣクラシックだったからね」と坂井の言葉には熱がこもっていた。

強調するのはチームとしての勝利。「アメリカのＮｏ．１レースを、あのアウェーのなかで勝てたということはチームでやってきたことの集大成。馬においても、完璧な状態でレースに出走するというのは本当になかなかないんですよね。それをあの舞台に最高の状態で持っていくことができたということが自信にもなりました。そのなかで勝つことができて本当に良かった」。どんなに強い馬でも些細な出来事で勝利を逃す可能性がある厳しい世界。一朝一夕では成し遂げられない。まさに『チーム矢作』の経験と試行錯誤の日々がもたらした栄冠だった。

「瑠星は本当にストイック」。そう関係者が口にしているのをよく耳にする。大一番で堂々とした騎乗を披露し、結果を出す−。一体、どのような心境でレースに騎乗しているのか、ずっと聞いてみたいと思っていた。

「本当に日本で乗っている時と同じような感じで乗れたし、普段通りだった」。サラッと答えてくれた坂井騎手。だけど、それが逆に難しいのに…。「そりゃ、もちろんプレッシャーはいつもある。ただ、本当にありがたいことに、世界中のビッグレースをたくさん経験させてもらって変に緊張するようなことはなくなったかな」。まだ２８歳の若さながら、言葉に重さを感じる。チャンスをつかむために一体どれだけの時間を費やし、努力を重ねてきたのだろう。

「海外に行っても、フォーエバーヤングの騎手として見られることが多い。世界一の馬に乗るのは、世界一のジョッキーがふさわしいと思うし、そこに少しでも近づけるように日々過ごしています」。飽くなき向上心が坂井騎手をさらに強くさせるのか？ほぼ同年代の私自身も、幼少期から１１年間器械体操に打ち込んでいたが、こんな風に現状に満足せず努力し続けた瞬間はあっただろうか。こんなスポーツマンになりたかったな、と心の底から強く感じる。

いよいよ今週末は史上初の連覇を目指し、“世界王者”として臨むサウジＣ。昨年とは異なりＢＣからの直行になるが、「休み明けはいつも動き切れないところがあるから、いつもより動けるように、ということは意識して調整してきました。いつもの追い切りよりも負荷をかけてやってきた」と入念に準備を進めてきた。「もともと右トモが弱く、左右差も結構あったような馬でした。そこが去年のＢＣの前くらいから、だいぶ改善されてきて本当に完成に近づいてきたかなという感じ」と自信を漂わせた。

どれだけの景色を目にしても、心の中には変わらないものがある。「やっぱりジョッキーは馬がいなければ成立しないですし、一頭一頭に本当に多くの人が関わっている。馬、そしてその周りの方々への感謝の気持ちは絶対に忘れないように心掛けています」。やるべきことは変わらない。中東の地でも全力で“騎手”を全うする。（デイリースポーツ・小田穂乃実）