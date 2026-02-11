「共同通信杯・Ｇ３」（１５日、東京）

無傷２連勝でＧ１馬に輝いたロブチェン。春の大一番に向け、府中の９Ｆで争う“クラシックの登竜門”で始動する。

京都の新馬戦はスピードの違いでハナに立ち、そのまま力強く押し切ってＶ。荒れた馬場も苦にせず、完成度の高い走りを見せたが、キャリア１戦に加え、ワールドプレミアの初年度産駒。未知な部分が多く、ホープフルＳは７番人気だった。

だが、本番では低評価をあざ笑うようなレースぶり。内めの枠を生かしてロスなく回り、じっくり脚をためて直線へ。残り１Ｆでわずかにあいたスペースを強襲。外に舵を切り、非凡な瞬発力を駆使して一気に突き抜けた。初戦とは打って変わり控える競馬。産駒の重賞初出走にして、Ｇ１制覇とスケールの大きさを予感させる勝利だった。

中間も順調そのもの。１週前は松山を背に、栗東ＣＷで併せ馬を敢行。伸び伸びとしたフットワークで併せた僚馬を２馬身半突き放した。鞍上は「緩さがあったのがだいぶしっかりしてきた。いい動きだった」と好感触。杉山晴師も「使って良くなるタイプ。今回もさらに良くなっている」と充実ぶりにうなずいた。

初の左回りとクリアすべきポイントはあるが、松山は「大きな癖があるタイプではないのでこなしてくれると思う」と相棒を信じる。ここは通過点だ。