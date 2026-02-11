「あったかい豆腐料理、好きなのは？」＜回答数17,969票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第437回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「あったかい豆腐料理、好きなのは？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「あったかい豆腐料理、好きなのは？」
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
豆乳湯豆腐
【材料】（2人分）
<豆乳スープ>
豆乳 300ml
だし汁 300ml
塩 小さじ 1
絹ごし豆腐 1丁
<薬味>
ネギ(刻み) 大さじ 2~3
白ゴマ 大さじ 1
しょうゆ 適量
塩 適量
【下準備】
1、絹ごし豆腐はサッと水洗いし、水気をきる。
2、＜薬味＞の白ゴマは、フライパンで焦がさないように煎る。
【作り方】
1、鍋にだし汁を入れて強火にかけ、煮たったら塩、豆乳を加え、中火にする。(ヒント)湯葉も楽しんで下さいね。
2、煮たつ直前に絹ごし豆腐を入れ、温まったら＜豆乳スープ＞ごとすくい、取り鉢に取り分ける。＜薬味＞を散らし、しょうゆや塩をかけていただきます。
(E・レシピ編集部)
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「あったかい豆腐料理、好きなのは？」さてみなさんの回答は…？
・「あったかい豆腐料理、好きなのは？」の結果は…
・1位 … 湯豆腐 47%
・2位 揚げ出し豆腐 35%
・3位 スープ 9%
・4位 煮物 6%
※小数点以下四捨五入
17,969票
・2位 揚げ出し豆腐 35%
・3位 スープ 9%
・4位 煮物 6%
※小数点以下四捨五入
17,969票
・結果はいかがでしたか？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
豆乳湯豆腐
【材料】（2人分）
<豆乳スープ>
豆乳 300ml
だし汁 300ml
塩 小さじ 1
絹ごし豆腐 1丁
<薬味>
ネギ(刻み) 大さじ 2~3
白ゴマ 大さじ 1
しょうゆ 適量
塩 適量
【下準備】
1、絹ごし豆腐はサッと水洗いし、水気をきる。
2、＜薬味＞の白ゴマは、フライパンで焦がさないように煎る。
【作り方】
1、鍋にだし汁を入れて強火にかけ、煮たったら塩、豆乳を加え、中火にする。(ヒント)湯葉も楽しんで下さいね。
2、煮たつ直前に絹ごし豆腐を入れ、温まったら＜豆乳スープ＞ごとすくい、取り鉢に取り分ける。＜薬味＞を散らし、しょうゆや塩をかけていただきます。
(E・レシピ編集部)