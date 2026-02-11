「きさらぎ賞・Ｇ３」（１０日、京都）

まさに３度目の正直だ。重賞であと一歩及ばずタイトルを逃してきた１番人気のゾロアストロが接戦を制して重賞初Ｖ。ハマーハンセンはシンザン記念（サンダーストラック）に続きＪＲＡ重賞２勝目を挙げた。「ゆっくりしたスタートだったが、道中のリズムは良かった。（エムズビギンの）川田さんについていきたかったけど、加速がつかなかった。リズムを崩したくなかったので、内に入れたのが結果的に良かったと思います」と笑顔で振り返った。

初の関西遠征はハプニング続き。降雪の影響で競馬が２日間も延期され、京都競馬場に滞在しながら調整を続けた。「あらかじめカイバも多めに持ってきていた」（宮田師）が、さすがに底をついて現地の業者に調達してもらったという。それでも、競馬では能力を発揮。道中５番手から直線では最内からグイグイと脚を伸ばして、ゴールでは頭差だけ抜け出した。

賞金を加算し、初の右回りもこなした。「馬にも人にとっても、大きな自信になりました」と宮田師。今後はオーナーサイドと協議するが、皐月賞→ダービーの王道路線を歩むことが有力だ。「ジョッキーはゴールを過ぎても伸びていた、と言っていた」と師。距離が延びてさらに真価を発揮するモーリス産駒が、クラシックの舞台で飛躍する。