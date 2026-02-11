日本時間１１日未明に行われたミラノ・コルティナオリンピックのスキージャンプ混合団体で、日本が銅メダルを獲得した。

前回北京大会から始まったこの種目での初メダル。４位のドイツと１・２点差という薄氷の表彰台は、二階堂蓮（日本ビール）のビッグジャンプがもたらした。（デジタル編集部）

日本の得点は１０３４・０点だったのに対し、４位のドイツは１０３２・８点とわずか１・２点差。これは距離にするとわずか６０センチだった。

日本は１番手の丸山希（北野建設）、２番手の小林陵侑（チームＲＯＹ）、３番手の高梨沙羅（クラレ）が終えて３位。ここで登場した二階堂は１０３メートルを飛び１４１・６点。１２人中１位の大ジャンプで、チームを２位に引き上げた。この１４１・６点は１回目の全選手の中で最高得点。第２ラウンドを含めても３番目の高得点だった。

結果的にこれが効いた。２回目のジャンプは、８チーム中、丸山が５位で、他の３人はいずれも４位。２回目だけなら５位の得点だったが、なんとかメダルを死守した。

二階堂は「正直、悔しい。もっと順位を上げたかった。（２回目は）少し力みがあった」と明かした。

それでも初出場で個人ノーマルヒルに続く２個目のメダルを獲得した新星。まだ、個人ラージヒルと、新種目のスーパー団体も残っている。これについては、「もちろん金メダル目指して頑張っていきたい」。２４歳の若武者は威勢よく言った。