「『なぜ、そう思うの？』は、絶対にNGです」

「なぜなぜ分析」をはじめに「なぜ？」という問いは“論理的に考える”ための「良い質問」だと考えられている。しかし実は「なぜ？」「どうして？」は、致命的な「解釈のズレ」を生み、噛み合わない会話＝「空中戦」を作り出してしまう元凶、「最悪の質問」なのだ。

「事実と解釈の違い。これに気づけていない人は、まだ確実に“曇りガラス”の中にいます」――。話題の新刊『「良い質問」を40年磨き続けた対話のプロがたどり着いた「なぜ」と聞かない質問術』では、世界・国内の各地で実践・観察を積み重ねてきた著者による「賢い質問の方法」＝事実質問術を紹介している。本書に掲載された衝撃の新事実の中から、今回は「 ありがちなNG質問 」について紹介する。（構成／ダイヤモンド社・榛村光哲）

「どう？」「どうだった？」は雑な問いかけ

自分では「ちゃんと気遣っているつもり」なのに、なぜか会話が広がらない。相手の反応も薄く、深い話にならない。そうした人が無意識に使っているのが、「どう？」「どうだった？」という声かけです。一見すると優しく、配慮のある言葉に見えますが、実は逆の結果を生んでいます。

たとえば、忙しそうな同僚に「最近どう？」と聞く。イベントが終わったあとに「どうだった？」と声をかける。体調を崩していた人に「その後どう？」と聞く。いずれも気遣いの言葉のようですが、聞かれた側は一瞬、言葉に詰まります。

「どうしても？」は相手に気を遣わせる

理由は、「どう？」があまりにも雑な問いだからです。良かったのか、悪かったのか。仕事の話なのか、気持ちの話なのか。全体の感想なのか、具体的な出来事なのか。相手は、質問の意図を推測しながら答えを組み立てなければなりません。

ここで立場が逆転します。本来、気遣う側であるはずの質問者が、相手に気を遣わせているのです。

「どの程度まで話せばいいのか」「重い話をしていいのか」と考えさせてしまっています。

質問した側は、「相手があまり話してくれない」「距離を感じる」と思うかもしれません。しかし、それは相手の問題ではありません。問いかけが、相手の負担になっているのです。

事実に絞って聞くと答えやすい

本当に気遣いができる人は、聞き方が違います。「どうだった？」とは聞きません。「行きの電車は混んでいましたか？」などのように、事実に絞って聞きます。こうした問いであれば、相手は評価や感想を考える必要がなく、事実を思い出すだけで答えられます。

「どう？」を使うと、気遣っているつもりでも相手に負担をかけてしまいます。そのことに気づけるかどうかが分かれ道です。

（本記事は『「良い質問」を40年磨き続けた対話のプロがたどり着いた「なぜ」と聞かない質問術』の一部を抜粋・調整・加筆した原稿です）