「だからこそ、売却しなかった」個人合意するも無念の破談…22歳日本人の超名門移籍はなぜ実現しなかったのか クラブ関係者が明かす「来季はレアル・マドリー戦だ」
オランダのNECで躍動する22歳の日本代表MF佐野航大は今冬、同リーグの超名門アヤックスやプレミアリーグのノッティンガム・フォレストから高額のオファーが舞い込み、前者とは個人合意に至ったものの、クラブが拒否したために移籍は破談となった――。
複数の現地メディアがそう報じ、チーム名は伏せているものの、選手本人やクラブ幹部もオファーがあった事実を認めている。
ではなぜ、NECは拒絶したのか。オランダメディア『soccernews』によれば、NECを全面的に支援している投資家のマルセル・ボークホールン氏は、「来シーズン、ヨーロッパのカップ戦に出場できる可能性は非常に高い」と切り出し、佐野への入札を跳ねのけた理由についてこうコメントしている。
「アヤックスとフェイエノールトは、明らかに以前ほど強くない。我々は今、素晴らしいプレーをしている。だから、このまま突き進み、ヨーロッパカップ戦の出場権獲得を目指す。だからこそ、サノを売却しなかったのだ」
同氏は、まだ試合が残っているため、「何が起こるか分からない」としつつも、「全く心配していない。我々は最高の調子で、すべてうまくいくはずだ。来シーズンは、ホッフェルト（スタジアム）でNEC対レアル・マドリーの試合だ！」と息巻いた。
欧州カップ戦出場圏を確保するために、中心選手である佐野を手放すわけにはいかなかったのだろう。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「まじか」「もうやめて」日本サッカー界にまた悲報…日本代表の一時はレギュラーだった28歳DFが負傷交代でネット悲鳴「戻ってきたばかりなのに」
