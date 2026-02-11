　11日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比250円高の5万7850円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万7650.54円に対しては199.46円高。出来高は2万1134枚だった。

　TOPIX先物期近は3867.5ポイントと前日比12.5ポイント高、TOPIX現物終値比12.22ポイント高だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 57850　　　　　+250　　　 21134
日経225mini 　　　　　　 57855　　　　　+255　　　322617
TOPIX先物 　　　　　　　3867.5　　　　 +12.5　　　 21936
JPX日経400先物　　　　　 34855　　　　　 -10　　　　1425
グロース指数先物　　　　　 722　　　　　　+4　　　　1151
東証REIT指数先物　　売買不成立

