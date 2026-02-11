日経225先物：11日夜間取引終値＝250円高、5万7850円
11日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比250円高の5万7850円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万7650.54円に対しては199.46円高。出来高は2万1134枚だった。
TOPIX先物期近は3867.5ポイントと前日比12.5ポイント高、TOPIX現物終値比12.22ポイント高だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 57850 +250 21134
日経225mini 57855 +255 322617
TOPIX先物 3867.5 +12.5 21936
JPX日経400先物 34855 -10 1425
グロース指数先物 722 +4 1151
東証REIT指数先物 売買不成立
