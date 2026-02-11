『なんでも鑑定団』熊谷真実、処分寸前の座卓→衝撃値で歓喜 「今後入手が困難」
俳優の熊谷真実（65）が、10日放送のテレビ東京『開運！なんでも鑑定団』（毎週火曜 後8：54）に出演。実家にあった「カリンの座卓」をお宝として持ち込んだ。
【写真】処分寸前の座卓に驚きの値段！笑顔を見せる熊谷真実
29年ぶりに番組に出演した熊谷。今回は「気が付いたらあった」という座卓を寄せた。
「父が亡くなって25年ぶりにこの間、久しぶりに遺品整理をした時に、（スタッフから）何かお宝がございませんか」と聞かれ、座卓をお宝に出すことにしたという。
本人評価額は80万円。結果は2倍以上の200万円だった。驚きの結果にMCの今田耕司も「すごいすごい！」と反応。熊谷は「お父さんよかったね」と笑顔を見せた。
鑑定人の村山元春氏（マテリアル取締役）は「非常に立派な座卓ですね」と評価。カリンのこぶからとったものだとし、カリンが国際自然保護連合の絶滅危惧種に指定されていることから「今後入手が難しい」と説明した。
【写真】処分寸前の座卓に驚きの値段！笑顔を見せる熊谷真実
29年ぶりに番組に出演した熊谷。今回は「気が付いたらあった」という座卓を寄せた。
「父が亡くなって25年ぶりにこの間、久しぶりに遺品整理をした時に、（スタッフから）何かお宝がございませんか」と聞かれ、座卓をお宝に出すことにしたという。
本人評価額は80万円。結果は2倍以上の200万円だった。驚きの結果にMCの今田耕司も「すごいすごい！」と反応。熊谷は「お父さんよかったね」と笑顔を見せた。
鑑定人の村山元春氏（マテリアル取締役）は「非常に立派な座卓ですね」と評価。カリンのこぶからとったものだとし、カリンが国際自然保護連合の絶滅危惧種に指定されていることから「今後入手が難しい」と説明した。