M!LK・塩崎太智＆曽野舜太、北海道クイズに挑戦 珍回答＆爆食いにスタジオ爆笑
ダンスボーカルユニット・M!LKの塩崎太智（※崎＝たつさき）と曽野舜太が、11日放送の日本テレビ系『千鳥かまいたちゴールデンアワー』（後8：00〜後9：00）に出演。「北海道早押しクイズスペシャル」に挑戦する。
【番組カット】笑顔満開！楽しそうなM!LK
まずは、あるモノの製造過程を追ったVTRを見て答える「何を作っているでしょうか」という問題に挑む。原料の粉が機械で練られている映像を見た曽野は張り切って答えるも、まさかの答えに笑いが起こる。同じチームの千鳥から「1問目が!?」と呆れられてしまう。すると、塩崎がM!LKの名誉挽回とばかりに活躍を見せる。ところが、2問目のVTRで黒い塊が出てくると、またもや曽野の珍回答でスタジオが大爆笑に包まれる。
クイズ「北海道出身のこの人は誰でしょう」では、北海道出身の有名人が、自らの思い出の場所やエピソードを、本人が撮影したVTRとともに紹介する。「小学生のときにひき逃げされた場所」を紹介する場面では、驚きの後日談が飛び出す。学生時代によく行っていたという食べ放題レストランでは、相当な量を食べていたことがわかる。そして、その人物がプロスノーボーダーを目指していたという意外な夢も判明すると、その正体にゲストたちが「そうなの!?」と驚きを隠せない。
正解したチームが、北海道の“激うま袋麺”を食べることができる「北海道激うま袋麺クイズ」は熱戦の展開に。根室市にまつわるクイズに正解し「オホーツクの塩ラーメン」をゲットした塩崎が、あまりのおいしさに「うまイイじゃん！」とM!LKならではのポーズを決めると、スタジオは大盛り上がり。一方、曽野は、制限時間が短いにもかかわらずとんでもない勢いでラーメンを完食。その姿を見た千鳥のノブから、あまりご飯を食べさせてもらっていないのではと心配されてしまう。また、ご飯を入れるシメが最高だという北海道産のほたてを使った袋麺や、道民が口をそろえて「スープを飲み干す」と語るしじみの袋麺など、気になる袋麺が続々登場する。
そして、タイムマシーン3号・山本が「シロネコヤマモト」の宅配員として登場する「何だこれクイズ」の北海道編を決行。山本が運ぶ道具が何に使うものなのかを当てるというクイズだが、山本が回答しようとしない芸人たちへのツッコミに追われるハメに。さらに、シロネコヤマモト初の試みとして、VTRに登場した道具を山本がスタジオに運んでくる“生ヤマモト”企画も。山本が運んできたのは、大きなブラシの付いた大型機械。その珍しい性能を説明する山本だが、芸人たちからの野次が止まらずツッコミに大忙しとなる。
そのほか、「北海道お祭りクイズ」では、「毎年同じものができないお祭り」「日本一の生産地を生かした“痛い”お祭り」など、北海道ならではの珍しい祭りを紹介する。
