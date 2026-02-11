浅野ゆう子、フジ『プロフェッショナル』ゲスト出演決定 “旅館の女将”役に「母の愛を思い浮かべながら演じました」【コメントあり】
俳優の玉木宏が主演を務めるフジテレビ木曜劇場『プロフェッショナル保険調査員・天音蓮』（毎週木曜 後10：00）の第6話（12日放送）に浅野ゆう子・アントニー（マテンロウ）がゲスト出演することが発表された。
【写真】「本当に旦那様とお幸せそう」年始恒例の家族旅行に出かけた浅野ゆう子＆夫の2ショット ※2枚目
本作で描かれる舞台は、“保険金”が絡んだ事件や事故を調べる保険調査会社。彼ら保険調査員は、保険金詐欺の疑いがある事案を調べ、その真相を突き止め、不正疑惑を解明していく保険の“プロフェッショナル”。あらゆるものをお金に換算する保険は、人々を守る制度である一方、ときに悪用され、犯罪の温床となり得るだけでなく、冤罪や人の人生を狂わせる事案に発展することも―。
浅野が演じるのは、生配信中に失踪した動画配信者・アンディが前日に宿泊していた僻地にある宿「花井旅館」の女将・花井朋世（はない・ともよ）役。代々継がれる歴史ある旅館の女将である花井は幽霊を迷信だと豪語する性格。天音らの現地“幽霊スポット”調査に対して、近隣施設の旅館として聞き込み調査に協力することになる。また自身は、母親として愛娘の恋路に介入したっきり、娘が行方をくらましてしまうという過去を持つ。
アントニーが演じるのは、イギリスの心霊スポットマニアで自身の配信サイト“暗闇探偵”で心霊スポットを数多く紹介する動画配信者・アンディ役。その独特の口調とオリジナル実況がウケて、徐々にフォロワー数を増やしている。そんな中、話題の廃病棟心霊スポットで自らの撮影によるリアルタイム配信中に、突如映像が乱れ、生配信が途切れてしまう…。その後、ロンドン在住のアンディの母親が外資系保険を多く取り扱うオリエント保険の「幽霊保険」に加入していたこともあり、沢木経由で深山事務局へ調査依頼が持ち込まれ、アンディ自身の行方が調査対象になることに―。
■キャストコメント
◆浅野ゆう子
Q.本作の出演へのお気持ち・役作りについて、意気込みをお願いいたします―
「母と娘二人きりで懸命に生きてきた深い深い愛を持ち続けた母の役を演じさせていただきました。私自身が幼い頃より母と二人三脚で歩んできた二人きりの家族でしたので、私が受けてきた母の愛を思い浮かべながら演じました。時としてそれが重く感じることがあったことも否めない部分はございますが…それも反映できていればうれしいです」
Q. 視聴者へメッセージをお願いいたします。
「お久しぶりに玉木さんとご一緒させていただきました現場はとても楽しい時間でした。そして、お着物でのお芝居は、身の引き締まる思いと緊張感で、ワクワクする時間でもありました。番組ファンの皆様に楽しんでいただけましたなら嬉しゅうございます」
◆アントニー（マテンロウ）
Q.本作の出演へのお気持ち・役作りについて、意気込みをお願いいたします―
「毎回僕は、ドラマのオファーがあると、ドッキリなんじゃないか？と思うのですが、今回もドッキリを疑いました！役どころも今まで演じたことのないような役ですし、不安だったんですが、監督を初め皆さんが温かく迎えて頂き、なんとか、やれました！（笑）。ある事が起きて正気を失うシーンがあるんですが…自分でもどうなってるんだろうなぁぁとちょっと楽しみです」
Q. 視聴者へメッセージをお願いいたします。
「すごく面白い回になってると思いますので、是非皆様楽しんでください！そして、僕の演技力は多めに観てくださいね…それは本当にお願いします。あと、ナマの玉木宏さんがカッコ良過ぎて意味がわからなかったです。。」
【写真】「本当に旦那様とお幸せそう」年始恒例の家族旅行に出かけた浅野ゆう子＆夫の2ショット ※2枚目
本作で描かれる舞台は、“保険金”が絡んだ事件や事故を調べる保険調査会社。彼ら保険調査員は、保険金詐欺の疑いがある事案を調べ、その真相を突き止め、不正疑惑を解明していく保険の“プロフェッショナル”。あらゆるものをお金に換算する保険は、人々を守る制度である一方、ときに悪用され、犯罪の温床となり得るだけでなく、冤罪や人の人生を狂わせる事案に発展することも―。
アントニーが演じるのは、イギリスの心霊スポットマニアで自身の配信サイト“暗闇探偵”で心霊スポットを数多く紹介する動画配信者・アンディ役。その独特の口調とオリジナル実況がウケて、徐々にフォロワー数を増やしている。そんな中、話題の廃病棟心霊スポットで自らの撮影によるリアルタイム配信中に、突如映像が乱れ、生配信が途切れてしまう…。その後、ロンドン在住のアンディの母親が外資系保険を多く取り扱うオリエント保険の「幽霊保険」に加入していたこともあり、沢木経由で深山事務局へ調査依頼が持ち込まれ、アンディ自身の行方が調査対象になることに―。
■キャストコメント
◆浅野ゆう子
Q.本作の出演へのお気持ち・役作りについて、意気込みをお願いいたします―
「母と娘二人きりで懸命に生きてきた深い深い愛を持ち続けた母の役を演じさせていただきました。私自身が幼い頃より母と二人三脚で歩んできた二人きりの家族でしたので、私が受けてきた母の愛を思い浮かべながら演じました。時としてそれが重く感じることがあったことも否めない部分はございますが…それも反映できていればうれしいです」
Q. 視聴者へメッセージをお願いいたします。
「お久しぶりに玉木さんとご一緒させていただきました現場はとても楽しい時間でした。そして、お着物でのお芝居は、身の引き締まる思いと緊張感で、ワクワクする時間でもありました。番組ファンの皆様に楽しんでいただけましたなら嬉しゅうございます」
◆アントニー（マテンロウ）
Q.本作の出演へのお気持ち・役作りについて、意気込みをお願いいたします―
「毎回僕は、ドラマのオファーがあると、ドッキリなんじゃないか？と思うのですが、今回もドッキリを疑いました！役どころも今まで演じたことのないような役ですし、不安だったんですが、監督を初め皆さんが温かく迎えて頂き、なんとか、やれました！（笑）。ある事が起きて正気を失うシーンがあるんですが…自分でもどうなってるんだろうなぁぁとちょっと楽しみです」
Q. 視聴者へメッセージをお願いいたします。
「すごく面白い回になってると思いますので、是非皆様楽しんでください！そして、僕の演技力は多めに観てくださいね…それは本当にお願いします。あと、ナマの玉木宏さんがカッコ良過ぎて意味がわからなかったです。。」