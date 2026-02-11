「デイリー杯クイーンＣ・Ｇ３」（１４日、東京）

昨年の２冠牝馬エンブロイダリーをはじめ、Ｇ１・４勝馬クロノジェネシスなど、毎年のように将来のＧ１馬を輩出する出世レース。今年の主役は、阪神ＪＦ２着から参戦するギャラボーグだ。

デビューから２戦目の未勝利戦ではスローペースで力む面は見せながらも、好位から鋭く伸びて他馬を圧倒した。そして抽選を突破して挑んだ２歳女王決定戦。道中は中団のインで脚を温存し、手応え良く直線へ。上がり最速の脚で馬群を縫ってライバルを抜き去り、０秒２差の２着まで猛追した。レース後、川田が「背中の感触通り素質の良さを見せてくれた。来年が楽しみ」と評価。牝馬クラシックの有力候補として存在感を示した。

１週前は主戦を背に栗東ＣＷで併せ馬を敢行。生き生きとした脚取りで鋭く伸び、６Ｆ８１秒８−１１秒１をマークした。杉山晴師は「時計は十分出ていますね」と納得の表情を浮かべ、「牝馬で、ある程度テンションが高くなるから、そのあたりに気をつけて調整してきました。この状態で向かうことができれば」と順調ぶりをアピールした。

今後を占う重要な一戦。師は「本番を見据えていい走りをしてほしい」と期待を込める。豪脚娘がヴィクトリーロードを駆け上がる。