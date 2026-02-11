木崎ゆりあ、30歳記念の3rd写真集で9年ぶりグラビア「大人になった姿を包み隠さず詰め込みました」
SKE48、AKB48を経て俳優として活動する木崎ゆりあ（崎は「たつさき」）の3rd写真集『アップデート中』（扶桑社）が、3月25日に発売されることが決定した。30歳の誕生日を迎えた節目に届けるアニバーサリー作品で、グラビアは2017年の2nd写真集以来、約9年ぶりとなる。
【先行カット】木崎ゆりあ 3rd写真集『アップデート中』
木崎は2009年にSKE48に加入し、14年にAKB48へ移籍。グループ卒業後は舞台を中心に俳優としてキャリアを重ねてきた。本作は、俳優として、そして1人の女性として新たなステージへ進む直前の姿を記録することをテーマに企画された。
撮影は、木崎が人生で初めて訪れたというベトナム・ハノイで敢行。ノスタルジックな街並みと活気ある人々の日常が交錯するロケーションの中で、作り込まない自然体の表情を見せている。久々のグラビア撮影となったが、肩の力を抜いた姿が随所に収められ、これまでとは異なる成熟した魅力がにじむ内容となった。
タイトルの「アップデート中」は、30歳という人生の節目を迎え、変化の途中にいる“今”を切り取ったことを象徴するもの。新たなステージへ踏み出す瞬間の目撃者になってほしいという思いが込められており、タイトル文字のデザインは木崎本人が手がけた。
木崎は「3冊目の写真集が決まり、卒業以来9年ぶりのグラビア撮影にドキドキしながらも、とてもナチュラルな1冊になった」とコメント。13歳で活動を始め、30歳を迎えた節目の写真集について「大人になった姿を包み隠さず、素をたっぷり詰め込みました。常にアップデート中の木崎ゆりあをご覧ください！」と呼びかけている。
写真集の発売を記念し、東京と名古屋で予約特典会と写真集お渡し会の開催も決定した（詳細は後日発表予定）。
