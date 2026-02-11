谷まりあ、“モテ期”は高校時代 バレンタインは男性に加え女性からもプレゼント「休み時間も見に来てくれました」
モデルで俳優の谷まりあ（30）が、都内で行われたABEMA恋愛リアリティ『ラブパワーキングダム2』記者会見に出席。高校時代に“モテ期”のピークが来たことを明かした。
【写真】今もモテてるだろうなぁ…二の腕あらわな衣装で姿を見せた谷まりあ
谷は自身の“モテ期”について「高校生がピークだった」と明かした。理由について「男性からバレンタインをもらうほか、女性からも何人かもらった」ことを挙げた。
加えて「休み時間にみんな見に来てくれた」といい、「まりあちゃ〜ん」との声掛けに、手を振って応えていたというエピソードを紹介した。このエピソードに、同席した霜降り明星・せいや、YOUも納得した表情を浮かべていた。
同シリーズは、モテを自認し、“爆モテ”人生を送る美男美女16人の恋愛強者たちがハイクラスな男女の駆け引きを行い、No.1モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショー。参加者たちには、最もモテている人から最もモテていない人まで丸わかりとなってしまう“モテランキング”が常時発表され、見えていなかった人間の素性が次々と露わになる。地中海に浮かぶ歴史と自然が融合した美しい島国・マルタを舞台に、“モテランキング”のゲーム性と本気の恋の狭間で葛藤し、策略と恋が激しく交錯するモテバトルを壮大なスケールで届ける。
スタジオMCには、せいや、YOU、timelesz・菊池風磨、谷が就任。鋭い視点と軽快な掛け合いで、モテバトルの行方を見届ける。
