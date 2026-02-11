フィギュアスケートの男子ショートプログラム（SP）が10日（日本時間11日）に行われた。

日本時間10日の23時過ぎから、NHK総合などでフィギュアスケート直前情報などをまじえた番組が行われ、元フィギュアスケーターの町田樹氏が解説で登場した。

そんな番組にゲスト出演したのが、2027年前期連続テレビ小説「巡るスワン」で主演を務める女優・森田望智（29）だった。

森田は実はフィギュアスケート歴8年の経歴。佐藤駿が使用した曲「火の鳥」は、過去に町田氏も使用しており、「どんなお気持ちですか？」などと町田氏に質問をぶつける一幕もあった。

町田氏は14年ソチ五輪5位、同年の世界選手権銀メダルなどの実績を持ち、「氷上の哲学者」としても名高い。森田はフィギュアファンならではの質問でもあった。

笑顔も印象的で、ネットでも話題に。Xでは「森田望智さんもフィギュアスケート経験者だったのか…」「森田望智ちゃん、まっちーの火の鳥の話振ってくれて有難う」「森田望智さん超かわいい」「キラキラ笑顔で好感度アップしかない…」「ソチで火の鳥を滑った町田先生が、佐藤駿くんの火の鳥の解説をするというエモさに触れてくれたのとても良い…」などのコメントが集まっていた。