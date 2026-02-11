「共同通信杯・Ｇ３」（１５日、東京）

エフフォーリア、スワーヴリチャードなど数々のＧ１馬を輩出してきた登竜門。今年も個性的なメンバーがそろったが、データ班のイチ推しはサノノグレーターだ。葉牡丹賞をレコード勝ちした素質馬が、強敵を相手に重賞初制覇を決め、さらなる飛躍を狙う。

▼傾向（過去１０年）

昨年Ｖのマスカレードボールは皐月賞３着→ダービー２着→天皇賞秋Ｖ→ジャパンＣ２着。

▼人気

１番人気〈１・３・２・４〉

２番人気〈１・０・２・７〉

３番人気〈４・１・１・４〉

４番人気〈２・１・２・５〉

５番人気〈０・２・０・８〉

▼ステップ

新 馬〈２・３・２・８〉

未勝利〈０・０・０・９〉

１勝クラス〈４・２・１・１６〉

ＯＰ競走〈０・０・０・３〉

重賞〈４・５・７・３３〉

勝ち馬８頭が東京か中山の芝２０００メートル戦から参戦。同９頭がその年の初出走だった。

▼前走内容

勝ち馬８頭が３着以内。同じく８頭が２番人気以内だった。

▼所属

美 浦〈７・５・５・４５〉

栗 東〈３・５・５・２４〉

地方馬〈０・０・０・４〉

勝ち鞍、勝率ともに美浦所属馬がリード。

▼距離実績

勝ち馬９頭に芝９Ｆ以上で勝ち鞍があった。

▼決め手

逃 げ〈０・１・２・７〉

先 行〈６・５・３・１７〉

差 し〈３・４・３・２１〉

追 込〈１・０・２・２６〉

勝ち馬７頭が前走の４角を２〜６番手で通過。また、同９頭がメンバー２位以内の上がりをマークしていた。

▼注目馬 Ｖデータを全てクリアした馬はゼロ。唯一、減点１で踏みとどまったのがサノノグレーターだ。前走の葉牡丹賞はレコードで３馬身差の圧勝劇。ここで初タイトル獲得なら、一気に春の主役へと躍り出る。（記録室）