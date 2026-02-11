　レースに向け調整されるサノノグレーター

写真拡大

　「共同通信杯・Ｇ３」（１５日、東京）

　エフフォーリア、スワーヴリチャードなど数々のＧ１馬を輩出してきた登竜門。今年も個性的なメンバーがそろったが、データ班のイチ推しはサノノグレーターだ。葉牡丹賞をレコード勝ちした素質馬が、強敵を相手に重賞初制覇を決め、さらなる飛躍を狙う。

　▼傾向（過去１０年）

　昨年Ｖのマスカレードボールは皐月賞３着→ダービー２着→天皇賞秋Ｖ→ジャパンＣ２着。

　▼人気　　　　　　　

　１番人気〈１・３・２・４〉

　２番人気〈１・０・２・７〉

　３番人気〈４・１・１・４〉

　４番人気〈２・１・２・５〉

　５番人気〈０・２・０・８〉

　▼ステップ　　　　　

　　新　馬〈２・３・２・８〉

　　未勝利〈０・０・０・９〉

１勝クラス〈４・２・１・１６〉

　ＯＰ競走〈０・０・０・３〉

　　　重賞〈４・５・７・３３〉

　勝ち馬８頭が東京か中山の芝２０００メートル戦から参戦。同９頭がその年の初出走だった。

　▼前走内容　　　　　

　勝ち馬８頭が３着以内。同じく８頭が２番人気以内だった。

　▼所属　　　　　　　

　　美　浦〈７・５・５・４５〉

　　栗　東〈３・５・５・２４〉

　　地方馬〈０・０・０・４〉

　勝ち鞍、勝率ともに美浦所属馬がリード。

　▼距離実績　　　　　

　勝ち馬９頭に芝９Ｆ以上で勝ち鞍があった。

　▼決め手　　　　　　

　　逃　げ〈０・１・２・７〉

　　先　行〈６・５・３・１７〉

　　差　し〈３・４・３・２１〉

　　追　込〈１・０・２・２６〉

　勝ち馬７頭が前走の４角を２〜６番手で通過。また、同９頭がメンバー２位以内の上がりをマークしていた。

　▼注目馬　Ｖデータを全てクリアした馬はゼロ。唯一、減点１で踏みとどまったのがサノノグレーターだ。前走の葉牡丹賞はレコードで３馬身差の圧勝劇。ここで初タイトル獲得なら、一気に春の主役へと躍り出る。（記録室）