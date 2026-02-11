【共同通信杯】サノノグレーター 出世レースで一気に春の主役だ 前走・葉牡丹賞は３馬身差レコード勝ち
「共同通信杯・Ｇ３」（１５日、東京）
エフフォーリア、スワーヴリチャードなど数々のＧ１馬を輩出してきた登竜門。今年も個性的なメンバーがそろったが、データ班のイチ推しはサノノグレーターだ。葉牡丹賞をレコード勝ちした素質馬が、強敵を相手に重賞初制覇を決め、さらなる飛躍を狙う。
▼傾向（過去１０年）
昨年Ｖのマスカレードボールは皐月賞３着→ダービー２着→天皇賞秋Ｖ→ジャパンＣ２着。
▼人気
１番人気〈１・３・２・４〉
２番人気〈１・０・２・７〉
３番人気〈４・１・１・４〉
４番人気〈２・１・２・５〉
５番人気〈０・２・０・８〉
▼ステップ
新 馬〈２・３・２・８〉
未勝利〈０・０・０・９〉
１勝クラス〈４・２・１・１６〉
ＯＰ競走〈０・０・０・３〉
重賞〈４・５・７・３３〉
勝ち馬８頭が東京か中山の芝２０００メートル戦から参戦。同９頭がその年の初出走だった。
▼前走内容
勝ち馬８頭が３着以内。同じく８頭が２番人気以内だった。
▼所属
美 浦〈７・５・５・４５〉
栗 東〈３・５・５・２４〉
地方馬〈０・０・０・４〉
勝ち鞍、勝率ともに美浦所属馬がリード。
▼距離実績
勝ち馬９頭に芝９Ｆ以上で勝ち鞍があった。
▼決め手
逃 げ〈０・１・２・７〉
先 行〈６・５・３・１７〉
差 し〈３・４・３・２１〉
追 込〈１・０・２・２６〉
勝ち馬７頭が前走の４角を２〜６番手で通過。また、同９頭がメンバー２位以内の上がりをマークしていた。
▼注目馬 Ｖデータを全てクリアした馬はゼロ。唯一、減点１で踏みとどまったのがサノノグレーターだ。前走の葉牡丹賞はレコードで３馬身差の圧勝劇。ここで初タイトル獲得なら、一気に春の主役へと躍り出る。（記録室）