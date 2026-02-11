永尾まりや、お笑い芸人からの「好き好きアピール」告白 せいや「1番むずいボール飛んできた」
元AKB48メンバーの永尾まりやが、都内で行われたABEMA恋愛リアリティ『ラブパワーキングダム2』記者会見に出席。お笑い芸人から「好き好きアピール」されていたことを明かした。
【写真】エスコートを受けて…華やかなドレス姿で階段を降りる永尾まりや
AKB時代、少年誌のグラビアに掲載されることが多かった永尾。「お笑い芸人さんから『好き好きアピール』がきた」と明かした。
続けて「せいやさんも私のことが好きかな」と、同じく登壇した霜降り明星・せいやに水を向けた。せいやは「今年1番むずいボールがきた」とおどけ、会場の笑いを誘った。
「お笑い芸人さんみんな私のこと好きだったので」と話す永尾に対し、せいやは「あんまり見んようにします。好きになっちゃうかも。危ない」と話していた。
同シリーズは、モテを自認し、“爆モテ”人生を送る美男美女16人の恋愛強者たちがハイクラスな男女の駆け引きを行い、No.1モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショー。参加者たちには、最もモテている人から最もモテていない人まで丸わかりとなってしまう“モテランキング”が常時発表され、見えていなかった人間の素性が次々と露わになる。地中海に浮かぶ歴史と自然が融合した美しい島国・マルタを舞台に、“モテランキング”のゲーム性と本気の恋の狭間で葛藤し、策略と恋が激しく交錯するモテバトルを壮大なスケールで届ける。
スタジオMCには、せいや、YOU、timelesz・菊池風磨、谷まりあが就任。鋭い視点と軽快な掛け合いで、モテバトルの行方を見届ける。
同番組に参加するのは、会社経営者兼俳優で熱波師としても活躍するこうた（岩城滉太／33歳）、格闘家で第5代RISEスーパーライト級王者のたいじゅ（白鳥大珠／29歳）、モデルのたいせい（陸大成／25歳）、内科医師のたかし（坂口隆志／35歳）、俳優兼モデルのなおき（小黒直樹／28歳）、飲食店経営者のユウキ（田中ゆうき／30歳）、俳優のゆうと（奥雄人／28歳）、俳優のゆきと（原田夕季叶／21歳）の男性メンバー8人と、タレントのかの（高橋かの／24歳）、小悪魔ageha専属モデルで『ラブパワーキングダム』シーズン1の参加経験を持つせいな（聖菜／23歳）、海外タレントののりこ（西山乃利子／25歳）、俳優のはづき（木村葉月／25歳）、元AKB48でモデル兼女優のまりや（永尾まりや／31歳）、タレント兼レースクイーンのもえ（川瀬もえ／32歳）、タレントのゆめ（林ゆめ／30歳）、ショーダンサーのるみ（27歳）の女性メンバー8人。過去に恋愛リアリティーショーへの参加経験を持つメンバーなど、経歴・職業ともに多彩な男女16人が集結した。
