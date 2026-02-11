IQプロジェクト所属の福岡発8人組アイドルグループ「MAGICAL SPEC」の5周年記念ライブ「まじすぺごしゅーねん〜ワクワク〜」が、今月15日に東京、21日に福岡で開催される。4期生3人が加入して初の周年ライブ。グループの魅力であるポップさが増したパフォーマンスを披露する。東京と福岡ではコンセプトが異なり、それぞれ違う楽しさを提供する準備が進行中だ。

21年2月にデビューし、昨年11月に新メンバー3人を迎えた8人組。周年ライブは、5回目を迎える。今回のテーマは「ワクワク」だ。約100分間で20曲ほどを、全力パフォーマンスで届ける。新曲の公開も予定されており、ファンの胸の鼓動は高まりそうだ。

昨年11月22日に4期生として新加入した新メンバーのSHIKI、AIKA、MEIにとっては、初めての周年ライブだ。初期メンバーのRINKAは「（3人加わり）8人になったことによって、グループのポップさが増しました。元々ファンの方もまねしやすい雰囲気の曲が多いですが、より親しまれるようなライブを作り上げていける気がしています」と仲間が増えたことによるパワーアップを実感。新顔3人も海外遠征などハードスケジュールの中で練習に励み、既に15曲以上披露できるほど成長を見せている。

今月15日は東京、21日には福岡でライブを行う。それぞれ東京は過去から現在、福岡は現在から未来と違ったコンセプトがある。セットリストも異なり、一方ではユニットでのパフォーマンス、もう一方では人気曲のスペシャルバージョンを披露するなど、それぞれの会場で別の演出を楽しむことができる。

ライブに参戦予定のファンに向けて、KOTONEは「マジスペのほとんどの曲を、サブスクで配信しています。楽曲を聴いてから来ていただけたら、より楽しんでもらえると思います」と願いを口にした。またAYAは「東京と福岡が全く違う演出になっていたり、いろんなワクワクが詰まったライブになっています。5周年という節目で、これからのマジスペへのワクワクがさらに高まると思います」と自信たっぷりに話した。

5年間の集大成ともいえるライブでワクワクを提供できるよう、メンバー8人で力を合わせて準備を進めている。 （昼間 里紗）

◇MAGICAL SPECのメンバー

【YUYU】

☆担当カラー ブルー

☆推し曲 Supermagical

☆ひと言 前回の周年ライブはデビューして3カ月でした。きれいに踊ってるって褒めてもらえたり、歌も自分なりに見つけてこられたと思います。アイドルっぽくなった私を見に来てほしいです。

【ANNA】

☆担当カラー オレンジ

☆推し曲 STAR SUGAR

☆ひと言 周年ライブということで、曲数が本当に多いです。その中で歌を頑張っています。最近声が好きと言ってもらえることが増えたので、みんなに私の声を聴いてほしいです。

【AIKA】

☆担当カラー ホワイト

☆推し曲 真夜中トゥループ

☆ひと言 歌割りやフォーメーションなど、見どころがたくさんあると思います。そしてどのタイミングで新体制初披露の曲が出てくるかなど、注目していただきたいです。

【RINKA】

☆担当カラー グリーン

☆推し曲 HOPE

☆ひと言 1期生としてこの5年の歴史を大切にしつつ、でも今のこの8人が最強だということもライブを通して伝えたいです。そしてどの瞬間もワクワクさせられるライブを作りたいです。

【AYA】

☆担当カラー ラベンダー

☆推し曲 Cyber climber

☆ひと言 私にとっては3回目の周年ライブなので、マジスペをもっと引っ張っていきたいです。そしてこれからのマジスペがもっと楽しみになるようなライブをお届けしたいです。

【SHIKI】

☆担当カラー ライトブルー

☆推し曲 カメリア

☆ひと言 ダンスが好きなので、初めての周年ライブではダンスで魅せることを意識しています。そしてデビューしたばかりですが、成長を見せたいです。

【KOTONE】

☆担当カラー イエロー

☆推し曲 Childish

☆ひと言 5年間続けられていることは当たり前ではないので、感謝の気持ちを大切にします。そしてこれからのマジカルスペックに期待してもらえるようなライブにしたいです。

【MEI】

☆担当カラー ベビーピンク

☆推し曲 Parallel

☆ひと言 5周年という大切な周年ライブに新メンバーとして出演できることが、とてもうれしいです。マジスペの曲は振り付けなどが多くてとても大変です。遠征も多くて大変ですが、だからこそ楽しみながら頑張っています。