宮田俊哉、特殊メイクで“ガチビーバー” ディズニー＆ピクサー『私がビーバーになる時』日本版声優に決定
Kis-My-Ft2の宮田俊哉が、ディズニー＆ピクサー最新作『私がビーバーになる時』（3月13日公開）の日本版声優に決定。主人公メイベルの仲間となる、のんびり屋すぎて食べられがちな癒し系ビーバー・ローフ役を務める。
【動画】『私がビーバーになる時』日本版本予告
実は2日前から、ディズニー公式SNSでは“ビーバーに扮した正体不明の人物”の写真が投稿され、「誰なのか」と予想合戦に。徐々に“イケメンビーバー”へと変化していく投稿が注目を集める中、その正体が宮田だったことが明かされた。イケメンキャラクターのコスプレでたびたび話題を呼んできた宮田が、今回は“ガチビーバー”特殊メイクから“イケメンビーバー”コスプレへと変化していく解禁企画で盛り上げた。
本作は、動物好きの大学生メイベルが、おばあちゃんとの思い出が詰まった森を高速道路計画から守るため、極秘テクノロジーで“ビーバーの姿”になって動物たちの世界へ飛び込む物語。見た目はビーバー、中身は人間のまま潜入した先で、人間の常識が通じない“とんでもない”動物社会に直面する。元の体に戻るタイムリミットが迫る中、メイベルは動物たちとともに森を守る作戦を仕掛けるが…。
宮田が演じるローフは、クマのエレンに食べられそうになっても「ルールだから」と受け入れようとするなど、何事にも動じない“達観”ぶりの奥に、強い信念も見え隠れするキャラクターだ。メイベルとともに大切な森を守るため、大冒険を繰り広げることになる。
USのオーディションで役を勝ち取った宮田について、監督のダニエル・チョンは「宮田さんの優しく、かわいらしく、落ち着いた声はローフ役にとてもぴったりです。何があっても動じない、ある意味“達観した”キャラクターの宮田さん演じるローフは、ハチャメチャな展開が続く作品に良いアクセントを加えてくれると思います」とコメント。
宮田も「ローフ役を本当にやりたい！とずっと毎日のように願っていたので、決まったと聞いた時はすごくうれしかった」と喜びを語り、「どんな環境でもすんなり受け入れられるところや、ちょっと面倒くさがりなところが似ている」と共通点を挙げた。
また、一番お気に入りのキャラクターもローフだと語る宮田は「芝居をしてる最中に、笑っちゃいそうになるくらい面白くて。市長に向けてローフが口を開くところ、あそこがかわいくて、あのシーンが好きでしたね。」と劇中のおすすめシーンを明かした。
さらに、チョン監督が来日し、宮田との対談も実現。監督と対面した感想を聞かれた宮田は「もしかしたら怖い人なのかもしれないとか思っていたから、お会いしたら凄いキュートな方で安心しました」と緊張気味に語ると、監督も「宮田さんにお会いしたら、こんなにチャーミングでキュートな方でローフにぴったりです。ローフは愛されキャラで優しいから、宮田さんがローフを演じてくださるということがとてもうれしいです」と宮田の印象を明かし、これには宮田も「サンキュー！うれしい！（笑）」と喜びの表情を見せ、二人は早速打ち解けた様子を見せた。
監督はローフを演じるポイントとして、「流れに身を任せて、全部はわかってないんだけれども、周りを受け入れるよ、何が来てもいいよという雰囲気を発してくれれば問題ないです」と直々にアドバイスを送った。宮田が「僕もあまり怒ることもないし、いろんなものを受け入れて生きているので、近い部分はあるかなと思います」と自身との共通点を明かすと、ダニエル監督は「とてもいいですね！」と太鼓判を押した。
また、宮田がオリジナルの仮装やコスプレで話題となっていることを告げられた監督は「ローフのポイントは３つあります。ふわふわでモフモフ、とにかくまるまるっとしている、そしてあまり動きが無い、この3つをおさえたら完璧です」とローフになりきるポイントを伝授。
宮田は「わかりました、じゃあいっぱい食べて太るところから始めます！」と返すと監督は「いいプランだと思います（笑）。今日の衣装も既にローフへの一歩を踏み出していますよ。コスプレが完成したら絶対に送ってください！見たいです（笑）」とノリノリで応じていた。
