¡Ú¥É¥é¥´¥ó¥²¡¼¥È¡ÛµÈ²¬Í¦µª¤¬¹â¹»ÌîµåÉôÀèÇÚ¡¦Ãª¶¶¤ËÀÀ¤¦²¦ºÂÃ¥¼è¡Ö¥Ï¥¤¥Õ¥é¥¤¥Õ¥í¡¼¤Ç»ÅÎ±¤á¤¿¤¤¡×
¡¡¥É¥é¥´¥ó¥²¡¼¥È¤ÎµÈ²¬Í¦µª¡Ê£³£±¡Ë¤¬¡¢Ãª¶¶¹°»ê¡Ê£´£¹¡Ë¤«¤é·Ñ¾µ¤·¤¿¥Ï¥¤¥Õ¥é¥¤¥Õ¥í¡¼¤Ç¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¡¦¥¶¡¦¥É¥ê¡¼¥à¥²¡¼¥È²¦ºÂÃ¥¼è¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡µÈ²¬¤Ï£±·îÅìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤Ç°úÂà¤·¤¿Ãª¶¶¤ÈÆ±¤¸¡¢´ôÉì¸©Î©Âç³ÀÀ¾¹â¹»¤ÎÌîµåÉô½Ð¿È¡£ºòÇ¯£··î¿À¸ÍÂç²ñ¤Î¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¡ÊµÈ²¬¡õ¥É¥é¥´¥ó¡¦¥À¥¤¥ä vs Ãª¶¶¡õ¥É¥é¥´¥ó¡¦¥¥Ã¥É¡Ë¤ÇÂÐÀï¤·¤¿¸å¤Ë¤Ï¡¢É¬»¦µ»¤Î¥Ï¥¤¥Õ¥é¥¤¥Õ¥í¡¼¤òÃª¶¶¤«¤éÂ÷¤µ¤ì¡¢¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥²¡¼¥È¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ì¤è¡ª¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Îò»ËÅª·ãÆ®¤È¤Ê¤Ã¤¿Ãª¶¶¤Î°úÂà»î¹ç¡Ê vs ¥ª¥«¥À¡¦¥«¥º¥Á¥«¡Ë¤òÃæ·Ñ¤Ç´ÑÀï¤·¤¿¤È¤¤¤¦µÈ²¬¤Ï¼èºà¤ËÂÐ¤·¡ÖºÇ¸å¤Ê¤«¤Ê¤«¡Ê¥Ò¥¶¤¬¡Ë¤¤Ä¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢ËÜÅö¤ËºÇ¸å¤Þ¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¡×¤È¾Î»¿¡£¡ÖºÇ¸å¤Þ¤Ç¡ØÈè¤ì¤Æ¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¤ä¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤â¡ØÈè¤ì¤Æ¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¤Ä¥¤Ã¤Æ¡Ê»î¹ç¤ò¡Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È·ý¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¥Ï¥¤¥Õ¥é¥¤¥Õ¥í¡¼¤ÏÀ¼Á¾å¡¢»ÈÍÑ¼Ô¤Î¥Ò¥¶¤Ë¾¯¤Ê¤«¤é¤ÌÉéÃ´¤ò¶¯¤¤¤ëµ»¤À¡££²£¶Ç¯¤Î¸½ÌòÀ¸³è¤ò»Ù¤¨Â³¤±¤¿Ãª¶¶¤Î¥Ò¥¶¤Î¾õÂÖ¤Ë¿¨¤ì¤¿µÈ²¬¤Ï¡Ö¥Ï¥¤¥Õ¥é¥¤¥Õ¥í¡¼¤ò»È¤¦Âå½þ¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ë¤â¹ß¤ê¤«¤«¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È½Ò²û¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖÃª¶¶¤µ¤ó¤¬Ä¾ÀÜ·Ñ¾µ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥Ï¥¤¥Õ¥é¥¤¥Õ¥í¡¼¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Î¥Õ¥í¥Ã¥°¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¤Î»þÂå¤«¤é¡¢Ãª¶¶¤µ¤ó¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤Ç»È¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¼õ¤±·Ñ¤¤¤À°Ê¾å¡¢°Õ»Ö¤òÅÓÀÚ¤ì¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¤Ç¤¹¤Í¡×¤È·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£²£³ÆüÊ¡²¬Âç²ñ¤Ç¤Ï¡¢¶Ë°·³¡Ö²æ¼Øñññð¡×¤Î¥É¥ê¡¼¥à¥²¡¼¥È²¦¼Ô¡¦µÆÅÄ±ß¤È¤Î²¦ºÂÀï¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£µÈ²¬¤Ï¡Ö²¿È¯¤Ç¤â¡¢¥Ò¥¶¤¬¤Ö¤Ã²õ¤ì¤Æ¤â¡¢É¬¤º¥Ï¥¤¥Õ¥é¥¤¥Õ¥í¡¼¤Ç»ÅÎ±¤á¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£ÃÄÂÎ¤ò±Û¤¨à¥¨¡¼¥¹á¤Î°ÕÃÏ¤Èµ»¤Ï¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£