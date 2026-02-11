ソフトバンク・周東佑京外野手（３０）が１０日、３月に行われるＷＢＣへの心境を語った。

この日、３０歳の誕生日を迎えた周東。三十路に突入しても「２９でも３１でも一緒」と平然とした様子だった。３月には２大会連続の世界一を目指すＷＢＣが待ち構える。前回大会にも選出された鷹の韋駄天だが「２回目（だから余裕がある）とかはない。フレッシュな気持ちで入れれば」と１４日から始まる代表合宿へ向けて意気込んだ。

日本代表に選出された野手陣の中で、中堅を本職とするのは周東のみ。前回大会は代走での出場が主だったが、今回は違った立ち位置での起用も予想される。スタメン起用について問われると「やってもみたい半面、やりたくもない気持ちも。５０―５０ぐらいの気持ち」と心境を吐露。野球人としての欲望と、国を背負って戦うことの重圧。複雑な感情に覚悟の気持ちが表れた。

「（最初からいける準備も、後からいける準備も）どっちでもいける状態にしないといけない」と準備は欠かさない。２大会連続の世界一に向けて、３０歳を迎えた韋駄天は準備を進める。