ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート男子ショートプログラム（SP）が10日（日本時間11日）に行われた。2番滑走で登場したマキシム・ナウモフ（米国）は85.65点をマーク。演技後、キス・アンド・クライでの光景に深夜の日本ファンも涙を誘われた。

ナウモフは4回転サルコー、3回転アクセルに着氷するなど万感の演技。後半の3回転ルッツ―3回転トーループも決め、フィニッシュ後は観客から大きな拍手を浴びた。キス・アンド・クライで得点を待つ際、1枚の写真を掲げていた。

写っていたのは、リンクで両親と手をつないだ幼少期の自身。ナウモフの父ワジム・ナウモフさん、母エフゲニア・シシコワさんは世界選手権ペアで優勝経験がある。昨年1月、米ワシントンで起きた飛行機事故で、乗っていた2人は亡くなった。

両親に捧げる五輪出場。日本時間の深夜2時50分頃の光景だったが、X上では「きっと天国で喜んでるね…」「ナウモフ迫真の演技泣ける」「両親も喜ばれてるでしょうね」「そうかナウモフってあの飛行機事故の時の…」「これは泣くなという方が難しいよ」などと日本ファンの感動の声が相次いだ。



（THE ANSWER編集部）