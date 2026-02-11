「短すぎは苦手」って人へ →【40・50代】にドンピシャ！「上品ショートボブ」が推せる♡

ショートにしたいけれど、短すぎは避けたい……。そんな40・50代におすすめなのは、丸みやくびれを活かした上品ショートボブです。今回は、人気美容師さんたちのInstagram投稿から、首元やシルエットがきれいに見えるデザインを厳選しました。程よく女っぽさを残しながら、無理なくイメチェンできるスタイルをご紹介します。

首元をきれいに見せるレイヤーショートボブ

トップはふんわり軽さを出しつつ、襟足は少しくびれるようにデザインしたショートボブ。高めの位置から入れたレイヤーによって毛束が揺れ、動きのある印象に仕上がっています。ベージュカラーのやわらかさも相まって、全体がすっきりと見えやすい印象です。

エアリー感を楽しめるくびれショートボブ

根本を立ち上げ、毛束を重ねることでふんわりとした空気感をつくったショートボブ。トップに自然なボリュームを持たせつつ、襟足は首に沿うようタイトにまとめています。軽やかさと落ち着きのバランスが取れたくびれシルエットが、上品で大人らしい雰囲気を漂わせるスタイルです。

明るめブラウンで軽さを出したエアリーショート

明るめブラウンを合わせたエアリーなショートボブ。毛束感を意識したラフな雰囲気が特徴です。襟足は内側に収めることで、女性らしい長さを残しつつ、ふんわり丸みをつけたトップとのメリハリも◎ 軽さはありながらも削ぎすぎないため、やわらかな雰囲気を保ちやすいです。

冬服にも映えるグレージュショートボブ

ほどよくくすんだグレージュで仕上げたスタイリッシュなショートボブ。上半身にボリュームが出やすい季節でも、ヘアスタイルがコンパクトにまとまることで、全体をすっきりと見せやすいかも。やりすぎないデザインの中に、さりげないこなれ感を添えるスタイルです。

writer：内山友里