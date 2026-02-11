Ｋｉｓ―Ｍｙ―Ｆｔ２の宮田俊哉（３７）が、ディズニー＆ピクサーのアニメ映画「私がビーバーになる時」（３月１３日公開）で、癒やし系ビーバー役の日本版声優を務めることが１０日、分かった。

思い出の森を守るため、大学生のメイベル（声・芳根京子）が動物の世界へ飛ぶ物語。宮田は、のんびり屋な性格のビーバー・ローフの声を務める。

宮田の声優解禁に先駆け、ディズニー公式ＳＮＳではビーバーコスプレ姿の写真が投稿され、「誰なの？」と話題を呼んでいた。謎のビーバーの“正体”である宮田は、アニメ声優経験は豊富だが、ディズニー＆ピクサー作品は初挑戦。オーディションで同役を勝ち取り「ローフ役を本当にやりたい！ と毎日のように願っていたので、すごくうれしい」と喜びを爆発させる。

演じるローフについて「自分との共通点は割とどんな環境でもすんなり受け入れられることかなと思います。あと、ちょっと面倒くさがりなところも似てる」と親近感を告白。ダニエル・チョン監督は「宮田さんの優しく、かわいらしく、落ち着いた声はローフ役にとてもぴったり」と太鼓判を押している。