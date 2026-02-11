プロキックボクサーの白鳥大珠が１０日、ＡＢＥＭＡ恋愛リアリティーショー「ラブパワーキングダム２」の記者会見に出席した。

白のセットアップをきて、西山乃利子と登場。自己紹介ではジャケットを脱いで「恋もパンチもストレート。今回目指すのはモテのチャンピオンベルト。闘うもて王子こと白鳥大珠です」と会場中央でパンチも披露した。

白鳥は「逆プロポーズ３回」の”モテ伝説”があるそうで「結婚してほしいと言われることが３回あって。普通に最初は『付き合ってほしい』と言われて、なあなあにするのは女性に対してよくないので『付き合いません』と言ったらそこで終わるかなと思ったら、『じゃあ付き合わなくていい、結婚してほしい』っていうのがありました」と告白。「ファンじゃなくてみんな年下の子だった。自分が告白されて付き合うっていうことがなかった」と続けていた。

白鳥は２４年６月に格闘家として活動するほか、２４年６月に女優の奈緒、橋本マナミらが所属するアービングに所属。「今後も格闘技界やキックボクシング界で活躍し続けるだけでなく、更なるメディア活動やこれまで経験していないことにも挑戦し、自分自身を高めていきたいと思います」とコメントしており、恋愛リアリティーショーでは「オオカミくんには騙されない」にも出演していた。