女優の谷まりあが１０日、都内で番組ＭＣを務めるＡＢＥＭＡ恋愛リアリティーショー「ラブパワーキングダム２」の記者会見に出席した。

今月はバレンタイン。思い出を聞かれると「皆さんの前でそういう話をするのは恥ずかしいんですけど、高校生の時に私的にたぶんピークだった。男性からバレンタインだけどもらっていたりとか、女性からも何人かもらった」と告白。中学から芸能活動をしていたことから「休み時間にみんな見に来てくれていたんですよ。まりあちゃーんって手を振ってくれて、それに手を振るみたいなそういう高校生をしていました」とファンがいたことも明かした。

共に登壇した「霜降り明星」せいやから、日本テレビ系「世界の果てまでイッテＱ」（日曜・後７時５８分）でロケを共にすることも多い出川哲郎へプレゼントしたことがあるか問われ「お渡ししたいって毎年思うんですけど、２月にあんまり会わないんですよ。企画が違くて」と谷。「私、出川さんと出会って１０年経つんですよ。今年は感謝の気持ちを込めて渡そうと思っています」と意欲を見せた。

番組のみどころについては「せいなさんが２回目なので、１回経験してＬＰＫがどんなものかきっちり把握されているのでそのうえでどういう風に皆さんを引っ張っていってくれるのが楽しみ」と声を弾ませた。